Pallavolo. I risultati del weekend del settore giovanile Picco Lecco

Un fine settimana di sfide per Iron Girls e Electricity Teens

Crescita, impegno e determinazione in Serie C e D

LECCO – Un fine settimana intenso per il settore giovanile del Picco Lecco, con le squadre impegnate in Serie C e Serie D. Due sfide difficili contro avversarie di alto livello, giocate punto su punto, hanno messo in luce la grinta e la crescita delle ragazze.

“Pur non avendo portato risultati, le gare hanno confermato il valore del lavoro, del sacrificio e della passione che caratterizzano il nostro percorso. Le nostre Iron Girls e le Electricity Teens hanno dimostrato carattere e determinazione, mostrando che il futuro è nelle loro mani” spiegano dal team.

Per quanto riguarda la Serie C, le Iron Girls non hanno mostrato la loro miglior versione al Centro Sportivo del Bione, affrontando una solida e organizzata Gavarno Volley. Le ragazze di coach Checchia e Scanziani hanno lottato punto su punto nella prima metà dei primi due set, ma nel finale le ospiti hanno accelerato chiudendo con autorità.

Il terzo parziale è stato invece molto più equilibrato: Picco ha costruito un buon margine e sfiorato il set point che avrebbe potuto riaprire la gara. Gavarno, però, ha risposto con turni di servizio efficaci e ha chiuso ai vantaggi. Un peccato, ma la strada è lunga: ieri, martedì 25 novembre, la U18 è stata protagonista alla palestra Bertacchi. “Una certezza rimane, le nostre supereroine torneranno più forti, coraggiose e determinate di prima” aggiungono dal team.

Acciaitubi Picco Lecco 0 – 3 Pallavolo Gavarno (18-25, 17-25, 27-29)

Le Electricity Teens hanno disputato un match intenso e combattuto contro una più esperta Villa Cortese. Due set su tre si sono decisi solo nei finali, dove l’esperienza delle avversarie ha avuto la meglio.

Coach Lorenzo Vergani commenta: “È stata una partita di alti e bassi, in cui le ragazze hanno saputo esprimere un buon gioco solo in alcuni momenti. Il risultato non riflette la grinta messa in campo, venuta meno nei frangenti decisivi. Restiamo fiduciosi che i risultati positivi arriveranno e, perché no, già dalla prossima trasferta infrasettimanale di giovedì”.

“Una sconfitta che lascia un pizzico di rammarico, ma conferma la crescita di un gruppo giovane e proiettato al futuro. Le nostre Electricity Teens non mollano, si continua a lavorare, si continua a crescere” conclude Vergani.

Sime Energia Picco Lecco 0 – 3 GSO Villa Cortese (24-26, 20-25, 23-25)