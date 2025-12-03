Pallavolo. I risultati del weekend delle giovanili della Picco Lecco

I verdetti delle Electricity Teen e delle Irol Girls

LECCO – Serata dal sapore amaro per la Picco Lecco (Serie D) sul campo dell’ASD US Casterno. Nonostante un primo set combattuto con grande determinazione e conquistato ai vantaggi (27–29) grazie alla grinta della Sime Energia e alla capacità di lottare su ogni pallone, la squadra ha poi subito un brusco e inatteso calo di concentrazione.

Nei tre set successivi, purtroppo, le ragazze non sono riuscite a mantenere lo stesso livello di gioco e hanno ceduto nettamente alle avversarie. Un blackout che ha lasciato l’amaro in bocca e che coach Vergani ha commentato con grande lucidità: “È una di quelle giornate no delle quali c’è poco da dire, se non che si deve tornare a lavorare e guardare avanti. Non siamo ciò che abbiamo dimostrato questa sera. Sicuramente c’è delusione perché hanno funzionato pochissime cose, ma sono comunque lezioni che servono a crescere nel percorso di queste giovani ragazze”.

La sconfitta non intacca il solido percorso di crescita delle Electricity Teen, ora chiamate a rialzare la testa e a “ricaricare le batterie” con determinazione in vista dei prossimi impegni.

ASD US Casterno – Picco Lecco (PG) 3–1 (27–29; 25–11; 25–15; 25–7)

La formazione di Serie C della Picco Lecco ha compiuto una vera impresa sul difficile campo di Besana. Dimostrando grande carattere e determinazione, è riuscita a portare la sfida fino al tie-break, strappando così un punto prezioso a una delle squadre più solide del campionato.

La gara è stata estremamente combattuta: il primo e il quarto set sono stati giocati alla pari e vinti dalle lecchesi, a dimostrazione di una grande tenacia. Tuttavia, nei parziali centrali la Besanese è riuscita ad alzare il livello di gioco, imponendosi con maggiore continuità. Purtroppo, nel decisivo quinto set, la maggiore esperienza e la precisione delle padrone di casa hanno finito per fare la differenza.

Coach Maria Luisa Checchia ha analizzato la prestazione con realismo: “Non era la partita per ambire al risultato pieno, anche a causa dei vari infortuni importanti che ci penalizzano. Nonostante ciò, ci abbiamo provato, tenendo testa a un avversario che occupa meritatamente il terzo posto in classifica”.

“Complimenti alla Besanese, una squadra che sbaglia poco, abile in attacco e resiliente in difesa. Sappiamo di attraversare un periodo difficile, ma la soluzione è avere pazienza e recuperare le atlete infortunate. Sono sicura che con il roster al completo riusciremo a dimostrare appieno il nostro valore” ha concluso Checcia.

Le Iron Girls hanno ribadito la loro costante crescita, dimostrando di saper lottare e offrire un gioco divertente anche nei momenti di difficoltà. Il loro percorso prosegue ora con rinnovata fiducia e determinazione, nella consapevolezza che l’impegno quotidiano premierà presto i loro sforzi.

Polisportiva Besanese – Acciaitubi Picco Lecco 3–2 (23–25; 25–19; 25–16; 21–25; 15–10)