Pallavolo. La Picco Lecco accoglie la banda Alessia Dalla Rovere in B1

La classe 2008 arriva dal Vero Volley Monza dopo una stagione chiusa con il quarto posto alle finali nazionali
“Ho scelto Picco per la storicità della società e per l’ambiente sano” spiega la giovane schiacciatrice
LECCO – La Picco Lecco prosegue la costruzione della rosa con l’arrivo di Alessia Dalla Rovere. Banda classe 2008, alta 187 centimetri, la giovane schiacciatrice approda in biancorosso dopo un percorso già ricco di esperienze e risultati.
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