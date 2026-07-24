Pallavolo. La Picco Lecco accoglie la banda Alessia Dalla Rovere in B1

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Alessia Dalla Rovere
Alessia Dalla Rovere

La classe 2008 arriva dal Vero Volley Monza dopo una stagione chiusa con il quarto posto alle finali nazionali

“Ho scelto Picco per la storicità della società e per l’ambiente sano” spiega la giovane schiacciatrice

LECCO – La Picco Lecco prosegue la costruzione della rosa con l’arrivo di Alessia Dalla Rovere. Banda classe 2008, alta 187 centimetri, la giovane schiacciatrice approda in biancorosso dopo un percorso già ricco di esperienze e risultati.

A soli 17 anni, Dalla Rovere ha alle spalle una stagione ad Agrate, in serie D, e l’ultima annata con il Vero Volley Monza. Nel suo palmarès figurano un titolo provinciale, uno regionale e il quarto posto alle finali nazionali conquistato nella scorsa stagione.

A convincerla a scegliere la Picco sono stati la tradizione della società e l’ambiente trovato a Lecco. “Ho scelto Picco per la storicità della società e per l’ambiente sano che ho percepito. Inoltre, mi hanno convinto le indubbie qualità tecniche dell’allenatore Mauro, che sicuramente mi permetteranno di crescere molto”.

Le caratteristiche tecniche e fisiche della giovane schiacciatrice rispecchiano la filosofia della formazione di B1, dove è chiamata a garantire solidità in attacco e presenza a muro. Dalla Rovere è convinta di poter offrire il proprio contributo anche sotto il profilo umano: “Alla squadra potrebbe essere utile la mia fisicità legata all’altezza, mentre a livello caratteriale spero di dare stabilità e fiducia alle mie compagne. Sono molto aperta al dialogo e ai confronti e spero di entrare in sintonia con la squadra”.

L’entusiasmo per la nuova avventura emerge anche dalle sue prime parole rivolte all’ambiente biancorosso: “Non vedo l’ora di scendere in campo e iniziare a fare parte di questa famiglia. Forza Picco!“.

La società conferma così la volontà di investire su giovani di prospettiva, capaci di crescere all’interno di un progetto tecnico solido e condiviso.

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