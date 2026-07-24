Pallavolo. La Picco Lecco accoglie la banda Alessia Dalla Rovere in B1

A soli 17 anni, Dalla Rovere ha alle spalle una stagione ad Agrate, in serie D, e l’ultima annata con il Vero Volley Monza. Nel suo palmarès figurano un titolo provinciale, uno regionale e il quarto posto alle finali nazionali conquistato nella scorsa stagione.

A convincerla a scegliere la Picco sono stati la tradizione della società e l’ambiente trovato a Lecco. “Ho scelto Picco per la storicità della società e per l’ambiente sano che ho percepito. Inoltre, mi hanno convinto le indubbie qualità tecniche dell’allenatore Mauro, che sicuramente mi permetteranno di crescere molto”.

Le caratteristiche tecniche e fisiche della giovane schiacciatrice rispecchiano la filosofia della formazione di B1, dove è chiamata a garantire solidità in attacco e presenza a muro. Dalla Rovere è convinta di poter offrire il proprio contributo anche sotto il profilo umano: “Alla squadra potrebbe essere utile la mia fisicità legata all’altezza, mentre a livello caratteriale spero di dare stabilità e fiducia alle mie compagne. Sono molto aperta al dialogo e ai confronti e spero di entrare in sintonia con la squadra”.

L’entusiasmo per la nuova avventura emerge anche dalle sue prime parole rivolte all’ambiente biancorosso: “Non vedo l’ora di scendere in campo e iniziare a fare parte di questa famiglia. Forza Picco!“.

La società conferma così la volontà di investire su giovani di prospettiva, capaci di crescere all’interno di un progetto tecnico solido e condiviso.