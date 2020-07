Pallavolo, la Picco Lecco acquista un nuovo libero, è Silvia Lussana

La bergamasca è la prima new entry in vista della prossima stagione

Con un passato in serie A Lussana è pronta a portare esperienza e grinta nella società lecchese

LECCO – Entra nel vivo il mercato della Pallavolo Lecco Alberto Picco: la prima “new entry” in quello che sarà il nuovo roster dell’AcciaiTubi di coach Gianfranco Milano sarà l’esperto libero bergamasco Silvia Lussana.

Con un passato in serie A1, Lussana è sicuramente uno dei migliori ed esperti liberi del panorama pallavolistico italiano e del nostro campionato: può vantare infatti diverse stagioni disputate in serie A2 con Soverato, San Casciano, Scandicci e Monza con cui, successivamente, conquista anche la massima serie, dove vestirà poi le maglie della SAB Legnano e di Casalmaggiore. Nella passata stagione invece, ha disputato il campionato di Serie B1 con i colori della Pallavolo Don Colleoni Trescore Balneario.

Certi che si dimostrerà essere una pedina fondamentale della compagine biancorossa, la Pallavolo Lecco Alberto Picco non può che definirsi soddisfatta e augurare al nostro nuovo libero un campionato ricco di tante soddisfazioni e traguardi da raggiungere insieme.

“Ho scelto la Picco Lecco perché mi ha sempre dato l’impressione di essere una società seria e vogliosa di fare bene: penso che queste debbano essere le basi indispensabili per cominciare una stagione e potersi divertire scendendo in campo e giocando la miglior pallavolo possibile. Per fare ciò, ovviamente, tutto deve partire dall’allenamento e dagli stimoli che si hanno intorno, anche e soprattutto dai propri” ha commentato Lussana. “Credo che la Picco abbia tutte le carte in regola per fare bene come ha già dimostrato in passato. Penso che ognuna delle ragazze, se darà il proprio massimo potrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Durante il campionato ci saranno sicuramente momenti alti e bassi ma sarà proprio in questi frangenti che dovremo essere brave. Per il resto, non poniamoci obiettivi specifici… verrà tutto da sé!”

“Lussana è sicuramente una giocatrice che ha accumulato tanta esperienza in serie A, e da un paio di anni è in B. Sicuramente la sua presenza in seconda linea, sia in ricezione che in difesa darà stabilità al lavoro dei nostri attaccanti/ricevitori. Sono certo che anche le sue capacità umane saranno fondamentali per la coesione e compattezza di squadra” ha concluso coach Milano.