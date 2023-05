Pallavolo. La Picco Lecco batte Marsala e conquista la salvezza

Le biancorosse raggiungono l’obiettivo stagionale

“Sono tre punti che sanciscono la nostra permanenza in serie A2”

LECCO – Orocash Picco Lecco conquista Marsala nella trasferta domenicale col punteggio di 3-1. Con due giornate di anticipo le biancorosse raggiungono l’obiettivo stagionale della salvezza anticipata.

Orocash Picco Lecco parte bene, ma sul finale di set è il Marsala a farsi pericoloso. Si va ai vantaggi e la spunta la formazione ospite 26-28. Il secondo set parte con una Picco più convinta (6-9). Sul finale di parziale Marsala si fa vicino (22-22), Picco allora con una prova di personalità chiude 22-25.

Inizio difficile per Picco (5-0) che presenta diverse turnazioni in campo. L’evoluzione del set riconferma l’ottima forma delle padrone di casa (18-9) che guidano tutto il set. Picco resta sempre a distanza, si chiude per Marsala (25-21).

Il quarto set torna la situazione di equilibrio (16-18) poi Picco allunga (17-20), ma Marsala si riporta sul 20 pari. Si va ai vantaggi, ma Picco riesce a chiudere 26-28.

“Torniamo da questa trasferta con tre punti cha valgono oro – ha detto l’allenatore Gianfranco Milano -. Sono tre punti che sanciscono la nostra permanenza in A2. Abbiamo voluto questo risultato, specie nei primi due parziali dove siamo riusciti a portare a casa i set. Abbiamo avuto un calo psicofisico e siamo andati sotto, solo nel finale abbiamo recuperato. Ci prepariamo ad affrontare il Perugia davanti ai nostri tifosi di casa”.

SEAP-SIGEL MARSALA – OROCASH LECCO 1-3 (26-28 22-25 25-21 26-28)

SEAP-SIGEL MARSALA: Teso 1, Bulovic 10, Guarena 7, Salkute 24, Moneta 18, Frigerio 5, Norgini (L), Ghibaudo 2. Non entrate: Garofalo. All. Buonavita.

OROCASH LECCO: Lancini 9, Albano 9, Bracchi 30, Zingaro 3, Tresoldi 11, Rimoldi 1, Bonvicini (L), Marmen 5, Citterio 1, Rocca (L), Belloni. Non entrate: Piacentini, Casari. All. Milano. NOTE – Durata set: 30′, 24′, 28′, 30′; Tot: 112′. MVP: Bracchi.

Top scorers: Bracchi M. (30) Salkute M. (24) Moneta S. (18)

Top servers: Tresoldi L. (1) Albano C. (1) Bracchi M. (1)

Top blockers: Salkute M. (4) Albano C. (3) Tresoldi L. (2)