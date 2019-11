Pallavolo. La Picco Lecco domina nell’esordio casalingo

Battuta per 3 set a 1 l’U.S. Esperia Cremona

Top-Scorer e MVP dell’incontro è stata Francesca Dalla Rosa

LECCO – Debutto vincente per le ragazze dell’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco! Prima partita casalinga e prima vittoria tra le mura amiche del Bione per le biancorosse che, al termine di un’avvincente battaglia, piegano le avversarie dell’U.S. Esperia Cremona vincendo la partita per 3 set a 1 (25-22, 23-25, 25-19, 25-22).

Nel primo parziale di gioco le ragazze di coach Gianfranco Milano subiscono gli attacchi delle cremonesi, che si portano in vantaggio fin dalle prime battute, salvo poi mettere in campo una reazione d’orgoglio e, dopo aver ricucito lo strappo, vincere il set.

Nel secondo parziale, invece, s’invertono i ruoli ed è la formazione ospite, complici alcuni errori delle padrone di casa e una buona tenuta in ricezione delle avversarie, a condurre il set e ad aggiudicarsi la vittoria del parziale.

Il terzo e quarto parziale, invece, tornano a tingersi di biancorosso: la ritrovata incisività di Focaccia e Dalla Rosa, in particolar modo, scava il solco che vale il terzo parziale alla Picco Lecco e getta le basi per la positiva rimonta nel quarto (da 6-8 a 16-13), fino alla vittoria dell’incontro.

Un debutto casalingo più che positivo per l’AcciaiTubi Picco Lecco che, nonostante il turno di riposo già osservato, rimane l’unica squadra a punteggio pieno nella classifica del girone A.

Top-Scorer e MVP dell’incontro è stata Francesca Dalla Rosa (19 punti, 3 V-P, 37% ricezione perfetta). Positive anche le gare di Martinelli (14 punti), Lancini (11 punti) e capitan Focaccia (10 punti), che ha trainato la squadra nel momento di maggiore difficoltà con un’ottima serie di battute (3 aces in totale).