Pallavolo. La Picco Lecco è pronta a sfidare Volano in trasferta

LECCO – Dopo l’entusiasmante vittoria casalinga nel primo Match Day della stagione al Bione, il Gold Team Orocash Picco Lecco è pronto a tornare in campo con grinta e determinazione. Sabato 1 novembre alle ore 20:30, le biancorosse affronteranno in trasferta Rothoblaas Volano, nella Palestra Comunale di Volano (TN).

Sulla carta, il match potrebbe sembrare alla portata: Volano è ancora ferma a quota zero punti in classifica. Tuttavia, il recente cambio alla guida tecnica e il bisogno di riscattare un avvio di stagione complicato rendono la sfida tutt’altro che semplice. Le trentine scenderanno in campo determinate a sbloccare la stagione e a dimostrare il proprio valore davanti al pubblico di casa.

“La partita di sabato si presenta davvero impegnativa – commenta Federico Belloni, coach di Picco – Dobbiamo affrontarla con la massima attenzione. Volano cercherà di conquistare i primi punti e il cambio di allenatore porterà sicuramente nuove energie. Le ragazze, però, stanno lavorando molto bene in palestra e sono pronte a scendere in campo con la giusta concentrazione“.

La squadra lecchese arriva all’appuntamento con entusiasmo e fiducia, consapevole che ogni gara rappresenta un’occasione per crescere e consolidare il proprio percorso. Ghezzi è recuperata, mentre Crevenna resta indisponibile a causa di un infortunio alla caviglia.

Grinta, concentrazione e determinazione saranno fondamentali per affrontare una trasferta che potrebbe rivelarsi decisiva nel mantenere slancio e continuità.