Pallavolo. La Picco Lecco fermata in trasferta a Olbia

Il match finisce con il risultato di 3 a 1

“La squadra è viva, abbiamo provato a riaprire la partita ma abbiamo pagato pegno nel quarto”

OLBIA – Orocash Picco Lecco fermata in trasferta a Olbia. La squadra non riesce a conquistare la quinta vittoria nel pool salvezza, perdendo domenica sera contro Olbia con il punteggio di 3-1.

Dopo un inizio difficoltoso nei primi due set, le biancorosse regalano emozioni nel terzo parziale. Tuttavia, nel quarto set, le padrone di casa si impongono con determinazione. La squadra torna dalla Sardegna senza punti.

Il prossimo appuntamento è in programma per domenica, quando Picco affronterà Albese in trasferta, sul campo comasco. È fondamentale che la squadra di Lecco torni a fare punti per continuare la sua corsa verso la salvezza.

“É mancata continuità, Olbia sapeva cosa toglierci, non siamo stati capaci di trovare soluzioni e non abbiamo avuto pazienza. Sconfitta che non cancella quanto di buono fatto finora, stiamo lavorando bene da un paio di mesi e i risultati ne sono la prova. La squadra è viva, abbiamo provato a riaprire la partita ma abbiamo pagato pegno nel quarto. Cerchiamo di raggranellare punti nelle prossime tre gare, in modo da continuare a perseguire il nostro obiettivo” conclude Gianfranco Milano.

RESINGLASS OLBIA – OROCASH PICCO LECCO 3-1 (25-20 25-22 19-25 25-15)

RESINGLASS OLBIA: Partenio 13, Barbazeni 8, Korhonen 19, Trampus 15, Ngolongolo 7, Pasquino 5, Blasi (L), Fontemaggi 1, Negri 1, Civetta. Non entrate: Kogler, Piredda. All. Guadalupi.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 8, Piacentini 4, Moroni 7, Amoruso 23, Atamah 14, Sassolini 3, Napodano (L), Conti 1, Casari, Mainetti. Non entrate: Severin. All. Milano.

ARBITRI: Bonomo, Sumeraro.

NOTE – Durata set: 29′, 30′, 26′, 24′; Tot: 109′. MVP: Korhonen.

Top scorers: Amoruso G. (23) Korhonen P. (19) Trampus A. (15)

Top servers: Amoruso G. (4) Barbazeni K. (3) Pasquino L. (2)

Top blockers: Atamah P. (4) Trampus A. (3) Moroni G. (2)