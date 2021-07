Pallavolo. La Picco Lecco riparte da coach Gianfranco Milano

La formazione lecchese affronterà il campionato di Serie B1 Femminile 2021/2022

LECCO – La Pallavolo Lecco Alberto Picco riparte da coach Gianfranco Milano. E’ una conferma, di quelle importanti, ad aprire ufficialmente il mercato biancorosso per la stagione 2021/2022: il tecnico pugliese sarà, infatti, per un’altra stagione (la quinta consecutiva) alle redini della formazione lecchese che affronterà il campionato nazionale di Serie B1 Femminile 2021/2022. Sotto la guida di coach Gianfranco Milano, la Picco Lecco si presenta ai nastri di partenza di questo campionato reduce da quattro stagioni eccezionali, disputate a un altissimo livello tecnico e di gioco che hanno visto sfumare solo all’ultimo il sogno della promozione in serie A2.

“Dopo aver smaltito il finale di campionato, eccomi pronto a programmare la prossima stagione. Essere ancora con la Picco è dovuto al semplice fatto che il lavoro non è finito, ci sono ancora obiettivi da raggiungere, sia per la prima squadra che per il giovanile, e quindi di comune accordo con la società si è deciso di continuare insieme – ha detto coach Milano -. Già qualche giorno dopo la fine del campionato, ci siamo sentiti per programmare la stagione 2021-2022. Cercheremo di approntare un organico di squadra che possa rimanere nei piani alti della classifica di B1”.