Pallavolo. La Picco Lecco sconfitta a Padova

La trasferta si conclude con il punteggio di 3-2

Il coach: “Picco ha vissuto alti e bassi in parte dovuti alla giovane età e poca esperienza”

PADOVA – Trasferta sulla carta proibitiva per le biancorosse della Orocash Picco Lecco, impegnate nella prima giornata di campionato sul campo della Banca Annia Aduna Padova, squadra costruita per ambire alle zone alte della classifica. Tuttavia, le ragazze di coach Belloni e coach Rigoni hanno dimostrato che la carta non sempre racconta tutta la verità.

Con coraggio e determinazione, la giovane Picco è scesa in campo senza timori reverenziali, affrontando le padovane ad armi pari. Dopo un primo set equilibrato, ma conquistato dalla squadra di casa, le lecchesi hanno reagito con un micidiale uno-due, aggiudicandosi secondo e terzo parziale e facendo tremare il pubblico del PalaTennore.

Nel quarto set, però, qualcosa si è spento: Padova ha preso il largo e, nel tie-break, ha fatto valere la propria esperienza, chiudendo la gara sul 3-2. Un punto prezioso per Picco, forse inatteso, ma che lascia anche un pizzico di rammarico per quanto sarebbe stato possibile ottenere.

La giocatrice Federica Ghezzi commenta: “È stata una partita bella e combattuta. Ci siamo sacrificate molto, e il terzo set lo dimostra con la nostra ottima rimonta. Peccato per il quarto set, in cui siamo entrate un po’ scariche. Sono comunque molto soddisfatta della prestazione delle mie compagne. Alla Picco Lecco si respira un ambiente sereno, quasi come una grande famiglia”.

“Sono molto felice perché nelle ultime amichevoli il clima sembrava un po’ spento, invece oggi c’era voglia di fare già negli spogliatoi – continua Emma Cantamessi – Qualcosa si è spento nel quarto set dove ci siamo rilassate troppo. Nel complesso sono molto soddisfatta di questo esordio”.

“Cinque set estremamente combattuti. Picco ha vissuto alti e bassi in parte dovuti alla giovane età e poca esperienza. Inizio con qualche errore di troppo in battuta, secondo e terzo molto bene. Poi un black out nel finale. Siamo molto soddisfatti del punto conquistato su un campo estremamente difficile” spiega il coach Federico Belloni.

La Picco Lecco rientra a casa con la certezza di essere una squadra da non sottovalutare. Il campionato è appena iniziato, ma le biancorosse hanno già dimostrato che venderanno cara ogni partita.

Banca Annia Aduna Padova – Pallavolo Picco Lecco 3-2 (25-21, 18-25, 22-25, 25-12, 15-11)