Pallavolo. La Picco Lecco si prepara alle ultime due sfide della stagione

La squadra lecchese si prepara con determinazione per la prossima partita contro Concorezzo

“E’ fondamentale essere pragmatici e gestire al meglio la situazione”

LECCO – Mancano solo due partite alla conclusione della stagione 2024-2025. Due match separano Orocash Picco Lecco dalla salvezza, con cinque squadre racchiuse in pochi punti.

L’obiettivo per la squadra di Lecco è chiaro: non commettere errori e conquistare a Concorezzo tre punti fondamentali per il futuro. Un finale di stagione avvincente, da vivere con il fiato sospeso, in attesa dell’ultima giornata casalinga contro Olbia, fissata per il 13 aprile.

“Siamo consapevoli che si tratta di un appuntamento determinante. Da un po’ non guardiamo troppo a chi c’è dall’altra parte della rete, ma il nostro focus è sempre sul miglioramento. In questo momento, è fondamentale essere pragmatici e gestire al meglio la situazione” spiega Gianfranco Milano.

Infine, Alessia Conti sottolinea: “E’ una gara molto importante per noi. Vogliamo proseguire la striscia positiva e chiudere la stagione nel migliore dei modi”.

La classifica