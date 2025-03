Pallavolo. La Picco Lecco torna in campo per affrontare Offanengo

Il match si disputerà domenica 23 marzo al centro sportivo Bione

“Non dobbiamo mollare nemmeno un punto”

LECCO – Orocash Picco Lecco torna in campo domenica 23 marzo al centro sportivo Bione per affrontare la capolista Offanengo. Le ospiti si presentano già salve con 38 punti, mentre le biancorosse sono pronte a dare il massimo per il finale di stagione. Con quattro squadre racchiuse in pochi punti, non c’è spazio per errori.

La netta vittoria contro Albese ha permesso a Lecco di recuperare punti cruciali per mantenere vive le speranze di salvezza, ma saranno le ultime quattro partite a decidere l’esito finale della stagione e la permanenza in A2. Attualmente, Picco Lecco con 27 punti condivide la posizione con Clai Imola, mentre Castelfranco è a 28 punti e Volleyball Casalmaggiore a 25 punti.

“Dopo il derby torniamo in palestra avendo giocato una buona gara. L’opportunità di stare in categoria è viva, ma il gruppo di quattro squadre compattate in due punti è ancora li. Non dobbiamo mollare nemmeno un punto. Sappiamo che Offanengo è già salva e arriverà convinta di fare bene” spiega Gianfranco Milano.

“Contro Offanengo dobbiamo portare a casa punti importanti per la classifica e per rimanere fuori dalla zona retrocessione. Offanengo è matematicamente salva, ma questo non deve essere motivo di distrazione per noi. Noi proveremo a continuare l’ottimo lavoro fatto domenica contro Albese, spingendo in palestra come ogni giorno” conclude Linda Mangani.