Pallavolo. La Picco Lecco viene sconfitta contro Giorgione Volley

La trasferta si conclude con il risultato di 3 a 0

“Nel finale del terzo abbiamo un po’ mollato, ma nel complesso è stata una buona prova da parte nostra”

LECCO – Il Gold Team dell’Orocash Picco Lecco torna da Castelfranco Veneto con una sconfitta per 3-0 contro la capolista Giorgione Volley (25-22, 25-21, 25-17). Un risultato netto, previsto alla vigilia, che però non cancella i segnali positivi emersi dalla prestazione delle biancorosse.

Nei primi due set la partita è stata particolarmente combattuta: Picco ha saputo tenere testa alle avversarie con coraggio e determinazione. Solo nel finale del terzo parziale è arrivato un calo di ritmo, che ha aperto la strada alla maggiore esperienza e solidità della formazione veneta.

Coach Federico Belloni ha evidenziato l’atteggiamento mostrato dalla squadra: “Questa settimana le avversarie hanno davvero dovuto meritarsi la vittoria, perché le nostre ragazze sono state brave, positive e coraggiose. Hanno giocato con il giusto piglio, e questo spero sia di buon auspicio per il prossimo mese, in cui ci attendono partite importanti. Ci lasciamo alle spalle due gare contro due delle prime tre della classifica: risultati netti, ma corretti. La prestazione di stasera la definirei incoraggiante, almeno per due set e mezzo. Nel finale del terzo abbiamo un po’ mollato, ma nel complesso è stata una buona prova da parte nostra“.

Anche il capitano Arianna Lancini ha voluto sottolineare gli aspetti positivi della serata: “Da questa partita portiamo a casa diversi elementi incoraggianti: abbiamo espresso una buona pallavolo fino a metà dei set, mantenendo un livello alto. Dobbiamo però riuscire a mantenere la stessa aggressività anche nei finali, perché solo così potremo giocarcela alla pari con squadre come Castelfranco, esperte e molto strutturate. In alcuni momenti abbiamo mostrato l’atteggiamento giusto, sul resto lavoreremo in settimana. Dobbiamo crescere nella fase muro-difesa e avere sempre quella voglia di raccogliere ogni pallone e non mollare mai. Ora testa alla prossima!”.

Nonostante il risultato, la trasferta di Castelfranco restituisce l’immagine di una squadra in crescita, capace di affrontare con personalità anche le avversarie più forti del girone. Ora l’Orocash Picco Lecco guarda alle prossime sfide, contro avversarie più alla portata, con la consapevolezza di aver imboccato la strada giusta. Il Gold Team continua a crescere, migliorare e costruire la propria identità, passo dopo passo.