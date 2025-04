Pallavolo. La Picco Lecco vince contro Concorezzo

Il match in trasferta si conclude con il risultato di 1 a 3

Picco Lecco conquista tre punti fondamentali in pool salvezza

CONCOREZZO (MB) – Orocash Picco Lecco conquista una preziosa vittoria in pool salvezza. Sul campo di Concorezzo, le biancorosse si impongono con tre punti fondamentali per la salvezza. Partenza perfetta per le ragazze di Lecco, subito in vantaggio e avanti di due set. Tuttavia, nel terzo parziale c’è un momento di black-out, ma le biancorosse riescono a reagire e chiudono la partita con una vittoria nel quarto set.

L’ultima giornata si preannuncia decisiva per il campionato, con Lecco che affronterà le già salve giocatrici di Olbia. È importante ricordare che, nella pool salvezza, Olbia è l’unica squadra che Picco non ha battuto all’andata. La classifica è molto combattuta, con ben cinque squadre racchiuse in soli due punti.

Il primo set scorre rapidamente, con una Picco decisamente più aggressiva rispetto alle padrone di casa. Le lecchesi prendono subito il vantaggio e lo gestiscono senza difficoltà fino alla fine.

Nel secondo set, è ancora Picco a dominare il gioco fin dai primi scambi, conquistando un buon margine. Le lecchesi sono abili a gestire un vantaggio consistente (più 6) e chiudono il parziale con un 25-18.

Il terzo set inizia con due ace di Capitan Piacentini e prosegue con Picco che gestisce il vantaggio sin dai primi scambi (2-6). Concorezzo però si rifà sotto (6-8), approfittando di un black-out delle biancorosse. Il set diventa equilibrato, con le due squadre che si alternano punto a punto dopo il recupero di Concorezzo (16-16). Le padrone di casa riescono ad allungare (23-18), capovolgendo l’andamento del set che sembrava ormai deciso. Alla fine, è Concorezzo a vincere, con il punteggio di 25-21.

Nel quarto set, Picco torna a giocare come all’inizio della partita, gestendo il gioco con sicurezza e chiudendo senza difficoltà con un netto 12-25.

“Siamo riusciti a conquistare altri tre punti, ma nulla era scontato. Sapevamo che dovevamo lottare fino all’ultimo e così faremo. Approfitteremo al massimo di questa settimana, poiché la prossima partita sarà decisiva” conclude Gianfranco Milano.

IMD CONCOREZZO – OROCASH PICCO LECCO 1-3 (17-25 18-25 25-21 12-25)

IMD CONCOREZZO: Bianchi 7, Brutti 9, Bianchi 16, Pegoraro 5, Alberti, Rosina 10, Rocca (L), Ghezzi (L). Non entrate: Tsitsigianni, Piazza, Frigerio, Allasia, Tonello, Kavalenka. All. Delmati.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 20, Piacentini 9, Moroni 13, Amoruso 27, Atamah 10, Sassolini 1, Napodano (L), Casari. Non entrate: Conti, Mainetti, Monti, Severin. All. Milano.

ARBITRI: Bolici, Mancuso. NOTE – Durata set: 23′, 27′, 26′, 22′; Tot: 98′. MVP: Amoruso.

Top scorers: Amoruso G. (27) Mangani L. (20) Bianchi G. (16)

Top servers: Mangani L. (3) Piacentini F. (3) Moroni G. (2)

Top blockers: Atamah P. (3) Amoruso G. (2) Pegoraro G. (2)