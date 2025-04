Pallavolo. La Picco Lecco vince contro Olbia e conquista la salvezza

Una vittoria netta per 3 a 0 che vale la permanenza in Seria A2

“E’ stata una salvezza voluta al termine di una stagione difficile”

LECCO – Orocash Picco Lecco è salva: la vittoria su Olbia vale la permanenza in A2. Con un netto 3-0 casalingo contro Olbia, la Orocash Picco Lecco conquista con pieno merito la salvezza e conferma la sua presenza in Serie A2 anche per la prossima stagione. Un successo senza appello, frutto di un’ottima prestazione collettiva da parte delle ragazze lecchesi, che chiudono un campionato lungo e ricco di insidie nel migliore dei modi.

Domenica, sul campo del Bione, le due formazioni si sono sfidate in un match combattuto punto su punto, regalando al pubblico uno spettacolo avvincente. Da un lato Olbia, già matematicamente salva, dall’altro una Picco Lecco determinata a evitare la retrocessione e pronta a giocarsi tutto.

Si parte con grande equilibrio (7-7), entrambe le formazioni in campo mostrano grinta e determinazione. Picco prova il primo allungo e si porta avanti sul 12-9, ma le sarde non mollano e riescono a riportare il set in parità. È Gaia Moroni, con un ace decisivo, a sfondare il muro dei 20 punti e a dare lo slancio finale alle biancorosse, che chiudono il primo parziale 25-19, al termine di una frazione intensa.

Picco parte con il piede giusto, portandosi subito sul 3-0, ma Olbia reagisce e accorcia le distanze. A metà parziale sono ancora le biancorosse a condurre il gioco sul 13-9, ma un improvviso blackout permette alle sarde di rifarsi sotto fino al 15-14.

Olbia completa la rimonta con un break che le porta in vantaggio sul 18-19, superando momentaneamente la formazione lecchese. Il finale è tutto da vivere: si lotta punto a punto fino al 22-22, poi è Picco a trovare lo sprint decisivo, chiudendo 25-23 e conquistando così la vittoria e la salvezza matematica in Serie A2.

Il terzo parziale si apre all’insegna dell’equilibrio (8-8), con entrambe le squadre determinate a lottare fino alla fine. Picco tenta l’allungo e riesce a portarsi sul 15-10, gestendo con lucidità il vantaggio. Sul ventesimo punto, è Alessia Conti a infiammare il pubblico di casa con un ace spettacolare (21-16). Il set si chiude sul 25-18, decretando non solo la vittoria nel match, ma anche la conclusione trionfale della stagione per Picco Lecco.

“E’ stata una salvezza voluta al termine di una stagione difficile. Siamo rimasti attaccati con le unghie al nostro obiettivo” commenta Federica Piacentini.

“E’ stata un’annata stimolante, varie problematiche sull’organico. Le ragazze si sono adattate molto bene per cambiare ruolo e nessuna si è mai lamentata. Una pool salvezza giocata come vogliamo noi, con tanto entusiasmo. Ogni partita giocata con aggressività. Un grazie a tutta la società per aver gestito una squadra U22, dobbiamo essere davvero contenti del risultato di oggi” conclude Gianfranco Milano.

OROCASH PICCO LECCO – RESINGLASS OLBIA 3-0 (25-19 25-23 25-18)

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 13, Piacentini 6, Moroni 8, Amoruso 23, Atamah 5, Sassolini 2, Napodano (L), Conti 3, Monti 1, Casari, Severin, Mainetti. Non entrate: Ricci, Scarpini (L). All. Milano.

RESINGLASS OLBIA: Civetta 1, Partenio 4, Barbazeni 3, Korhonen 13, Kogler 5, Negri 3, Blasi (L), Trampus 2, Fontemaggi 2, Ngolongolo 1, Pasquino. Non entrate: Piredda. All. Guadalupi.

ARBITRI: Pristera’, Peccia. NOTE – Durata set: 25′, 28′, 25′; Tot: 78′. MVP: Amoruso.

Top scorers: Amoruso G. (23) Mangani L. (13) Korhonen P. (13)

Top servers: Conti A. (2) Negri M. (1) Fontemaggi S. (1)

Top blockers: Piacentini F. (3) Barbazeni K. (2) Sassolini H. (2)