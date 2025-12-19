Pallavolo. L’Orocash Picco Lecco si prepara alla trasferta di Venezia

La partita si disputerà sabato 20 dicembre

“Sarà una trasferta impegnativa a Venezia”

LECCO – La trasferta a Venezia si preannuncia di grande fascino e intensità, con l’Orocash Picco Lecco pronto, sabato 20 dicembre alle 20:30, ad affrontare la Cortina Express Imoco in un match ricco di emozioni e significati speciali.

La gara si prospetta come un confronto tra due realtà profondamente diverse per età e percorso sportivo. La squadra veneta, unica formazione Under 18 del campionato, è composta da giovani atlete di straordinario talento, già considerate tra le migliori promesse del panorama nazionale. La loro freschezza, la determinazione e l’abilità di giocare senza timori reverenziali rendono l’Imoco un avversario insidioso e imprevedibile.

Dall’altra parte, l’Orocash Picco Lecco metterà in campo tutta la propria esperienza, la solidità costruita nel tempo e la capacità di affrontare con lucidità le sfide più complesse. Sarà un’occasione particolare, quasi inedita, in cui la squadra lecchese vestirà i panni della formazione “esperta”, chiamata a confrontarsi con l’entusiasmo e l’energia delle giovani avversarie.

“Sarà una trasferta impegnativa a Venezia, l’unica squadra U18 del campionato, composta da atlete con grande prospettiva nazionale. Per una volta saremo noi la squadra esperta” ha dichiarato il tecnico Federico Belloni, sottolineando l’importanza di affrontare la gara con rispetto e concentrazione, senza mai sottovalutare la qualità delle avversarie.

Per Picco Lecco, sarà un banco di prova prezioso per consolidare il percorso stagionale e dimostrare la propria capacità di adattarsi a contesti diversi.