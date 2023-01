Pallavolo. Oltre 40 squadra all’Eagle Cup: “Prova della ripartenza”

Il torneo si è svolto il 5-6 gennaio, dopo due anni di stop causa Covid

Hanno partecipato 40 squadre, per un totale di circa 580 atleti: ecco i vincitori

LECCO – Prima edizione dopo i due anni di stop per il Covid: per gli organizzatori della Eagle Cup è stata la prova per la ripartenza.

“Vista la paura di rischio economico, ampiamente pagato nelle scorse stagioni, abbiamo ripreso l’organizzazione con fatiche psicologiche e motivazionali. Ma, grazie anche all’energia dei collaboratori, il 5 e 6 gennaio ha avuto luogo la settima edizione dell’Eagle Cup, anche se a ranghi ridotti” hanno fatto sapere.

I numeri di quest’anno: circa 580 atleti per quaranta squadre che si sono alternate su otto palestre della provincia di Lecco e Monza Brianza.

“Grazie a Calolziocorte grazie alla collaborazione con la asd virtus in ludis e il comune di Calolzio, Sirone grazie al gso Sirone, Civate grazie al beach club Civate, Annone grazie al comune e alla collaborazione della polisportiva 2001, Galbiate e Colle Brianza grazie alla polisportiva Galbiate, la palestra del collegio volta di Lecco grazie all’aurora san francesco volley e per finire con Giussano grazie all’Ardor Volley” continuano gli organizzatori. “Ringraziamo come sempre soprattutto i genitori, i dirigenti e gli allenatori che rendono possibile con i loro sacrifici questi stupendi momenti conviviali e sportivi.Speriamo che la ripartenza sportiva del movimento pallavolistico continui con questi ritmi nel post pandemia”.

La famosa aquila di bronzo dell’under 18, uno dei due unici pezzi costruiti appositamente per il torneo dalla fonderia artistica di Senago, è stata portata a casa per il 2023 dalla Volley Academy di Manu Benelli di Ravenna. Al secondo posto dell’under 18 la Picco Lecco, ha chiuso il podio Ardor volley, seguito al quarto posto da Vero Volley Monza.

Nell’under 16 la classifica finale è stata la seguente:

Primo posto Volley Ranica, secondo posto Net Volley Cinisello, terzo posto Chorus Volley Bergamo e quarto Picco Lecco.

Per l’under 14 primo posto per Picco Lecco, secondo posto Ardor volley, terzo posto Progetto Valtellina e quarto posto Bormiese

Nell’under 12: primo posto Paderno Dugnano, secondo posto Bormiese, terzo Picco Lecco e quarto posto Polisportiva Olginate

