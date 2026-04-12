Pallavolo, Orocash Picco Lecco cede al tie-break contro Colleoni (3-2)

Una partita lunga, intensa, ricca di ribaltamenti e momenti di grande equilibrio

Si chiude con una sconfitta al tie-break la sfida tra Orocash Picco Lecco e Pallavolo Don Felice Colleoni, terminata 3-2 al termine di oltre due ore di gioco combattuto

LECCO – Una gara che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo scambio, ma che purtroppo non ha premiato la formazione lecchese, avanti per due volte nel conto dei set e poi raggiunta e superata dalla determinazione delle padroni di casa.

L’avvio di gara aveva sorriso alla Picco, capace di imporre ritmo e ordine nel primo parziale, conquistato con autorevolezza. Dopo il ritorno di Colleoni nel secondo set, Lecco aveva nuovamente trovato la forza di allungare, dominando il terzo parziale con lucidità e continuità. Ma proprio nel momento in cui la partita sembrava indirizzata, le avversarie hanno alzato il livello di aggressività, approfittando di qualche imprecisione biancorossa nei momenti chiave del quarto set e trascinando la sfida al tie-break.

Nel quinto e decisivo parziale, giocato punto a punto, è stata ancora una volta la maggiore concretezza delle padroni di casa a fare la differenza nei palloni pesanti, permettendo a Colleoni di completare la rimonta e portare a casa due punti preziosi nella corsa salvezza.

Al termine della gara, il tecnico Federico Belloni ha analizzato con lucidità la prestazione delle sue ragazze, sottolineando gli aspetti che hanno inciso sull’esito finale: “Siamo stati condizionati dagli errori diretti, troppi per portare a casa la gara contro una squadra così determinata nel cercare punti salvezza. Peccato perché siamo stati per due volte in vantaggio di un set ma entrambe le volte ci siamo fatti rimontare.”

Una sconfitta che lascia rammarico, soprattutto per la sensazione di aver avuto più volte la possibilità di indirizzare definitivamente la partita. Allo stesso tempo, la squadra ha mostrato carattere, capacità di reagire e momenti di gioco di qualità, elementi che rappresentano una base importante su cui costruire il finale di stagione.