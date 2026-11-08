Pallavolo, Orocash Picco Lecco supera per 3-2 la Phi Volley La Maddalena

Orocash Picco Lecco conquista il primo successo interno della stagione

Una battaglia intensa e ricca di emozioni

LECCO – Davanti al pubblico amico, la formazione lecchese ha dimostrato carattere e lucidità nei momenti decisivi, imponendosi con i parziali di 25-20, 21-25, 25-22, 16-25, 15-12.

Una gara combattuta punto su punto, con le due squadre capaci di alternarsi al comando dell’incontro. Dopo il buon avvio delle biancorosse nel primo set, le sarde hanno risposto riportando il match in equilibrio. Le ragazze di coach Tettamanti hanno trovato nuovamente il vantaggio nel terzo parziale, prima di subire il ritorno ospite nel quarto set e giocarsi tutto al tie-break.

Nel quinto e decisivo set è emersa la voglia di vincere dell’Orocash Picco Lecco, che ha saputo gestire con determinazione i palloni più pesanti conquistando due punti preziosi per la classifica.

Tra le protagoniste del match spicca la prestazione di Angela Coba, top scorer dell’incontro con 21 punti realizzati.

Al termine della gara, proprio Angela Coba ha commentato con soddisfazione il successo: “Sicuramente ci sono stati momenti alti e bassi, finalmente siamo riuscite a portare a casa due punti e a giocare bene. Oggi abbiamo visto delle dinamiche che funzionano di più. Siamo state più squadra rispetto alle prime partite. Sono più tranquilla ora, anche a fronte di un precampionato buono. Era questione di sbloccarsi e mettersi in campo dando tutto”.

Soddisfatto anche coach Mauro Tettamanti, che ha sottolineato la crescita del gruppo: “In diversi momenti in cui si è giocato punto a punto siamo riusciti a fare qualcosa in più. È un peccato per alcuni blackout, ma siamo una bella squadra che a livello corale dà sempre il massimo. Dobbiamo stare attenti a questi passaggi. Nel quinto set c’era una grande fame di punti: sia chi era in campo sia chi era fuori voleva fortemente questo risultato. Brave a ripartire a mille.”

Per l’Orocash Picco Lecco si tratta di una vittoria importante, che conferma i progressi mostrati nelle ultime settimane e rappresenta un’iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni.

Ora l’attenzione si sposta sulla prossima trasferta, che vedrà la formazione lecchese impegnata a Torino per cercare continuità di risultati e prestazioni.