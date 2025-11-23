Pallavolo. Orocash Picco Lecco torna a vincere: 3-0 contro Brembo Volley Team

La squadra di coach Belloni torna al successo grazie a una prestazione solida e compatta

“Un primo set ottimo, giocato con una strategia davvero efficace”

LECCO – Davanti al proprio pubblico, la squadra ha ritrovato il sorriso con l’Orocash Picco Lecco che ha conquistato una vittoria netta e convincente contro il Brembo Volley Team. Il 3-0 finale (25-13, 25-22, 25-22) racconta una partita solida, giocata con determinazione e con la voglia di tornare a fare punti dopo alcune settimane difficili.

Le ragazze guidate da coach Federico Belloni hanno iniziato la partita con grande intensità e velocità di gioco, imponendo subito il proprio ritmo e concedendo poco spazio alle avversarie nel primo set, chiuso con un netto 25-13.

Nel secondo e nel terzo parziale il Brembo Volley Team ha alzato il livello, rendendo la sfida più equilibrata, ma la Picco ha saputo mantenere lucidità e compattezza, chiudendo entrambi i set sul 25-22 e conquistando tre punti preziosi per la classifica.

Tra i punti più alti della serata spicca la prestazione di Arianna Lancini, autentica trascinatrice della squadra, capace di imprimere energia e concretezza nei momenti decisivi. Da segnalare anche il contributo di Emma Cantamessi, che al termine della gara ha espresso la soddisfazione del gruppo: “Partita fantastica, erano tre settimane che non ottenevamo una vittoria. Oggi siamo state molto coese e soddisfatte. Mi sentivo in forma e pronta a dare il massimo”.

Coach Federico Belloni ha commentato così la prestazione: “Una partita dai due volti: un primo set ottimo, giocato con una strategia davvero efficace. Nel secondo e terzo set abbiamo un po’ mollato, ma siamo comunque riusciti a portare a casa il risultato. La prossima settimana saremo a Torbole Casaglia: hanno vinto a Mapello contro Brembo, quindi ci aspetta una bella battaglia”.

La vittoria contro Brembo rappresenta un segnale importante per l’Orocash Picco Lecco, che ritrova fiducia e morale in vista dei prossimi impegni. La squadra ha mostrato compattezza e determinazione, qualità fondamentali per affrontare con convinzione le sfide che attendono le biancorosse.