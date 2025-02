Pallavolo. Orocash Picco Lecco vince contro Albese

Il match si conclude 3-2

Il coach: “Spero che questa tappa serva per proseguire”

LECCO – La squadra di pallavolo Orocash Picco Lecco conquista una vittoria in rimonta contro una solida Albese, portando a casa due punti cruciali per la salvezza. Dopo un primo set da incorniciare per le Biancorosse, hanno dovuto affrontare due parziali difficili, ma alla fine è arrivata una rimonta da applausi. Straordinari i 34 punti messi a segno da Amoruso in attacco, protagonista indiscussa del successo.

Ottimo avvio per entrambe le formazioni, che si sfidano punto a punto (8-7). Le lecchesi, però, mostrano sin da subito maggiore determinazione, portandosi avanti (18-12) e mantenendo il controllo del gioco. Albese reagisce con un interessante break (22-17), ma Picco conserva un buon margine di vantaggio. Il primo set si conclude 25-19, grazie a una prestazione eccellente da parte di Picco.

Albese parte subito forte (0-3), mettendo in difficoltà le padrone di casa. La formazione comasca si rivela particolarmente incisiva in attacco e solida in ricezione (2-6), mantenendo il controllo del set. Le lecchesi subiscono il colpo e Albese prosegue nel suo momento positivo, con Picco che va in blackout (7-15). Nonostante il tentativo di rimonta delle Biancorosse (15-21), il vantaggio accumulato da Albese risulta decisivo. Il secondo set si chiude 20-25, riaprendo così la partita.

Il terzo set si gioca all’insegna dell’equilibrio (6-8), ma Albese dimostra una maggiore efficacia. Un buon break di Picco riporta le Biancorosse in corsa (14-18), ma nel finale è ancora Albese a gestire il vantaggio, con Picco che cerca di reagire (18-23). Alla fine, Albese chiude 19-25, conquistando così il primo punto in palio.

Il quarto set è molto combattuto fin dai primi scambi (3-1). Con Moroni al servizio, Picco realizza un buon break (4-2), ma il gioco prosegue punto a punto. Le Biancorosse riescono a guadagnare qualche punto prezioso (10-7), fondamentale per gestire il ritmo della partita. Il servizio di Moroni e alcuni attacchi di Amoruso spingono Picco sul massimo vantaggio, con un significativo +6 (16-11). In generale, la squadra risponde bene in questo set decisivo. Nel finale (21-16), Albese si fa pericolosa, ma Picco resiste senza concedere nulla. Il set si chiude 25-19 e si vola al tie-break.

Picco entusiasma il Bione con un avvio da sogno nel quinto set (5-2), ma Albese reagisce prontamente, portandosi sull’8-6 al cambio di campo. La partita si infiamma (11-8), ma è Picco a mantenere la calma e chiudere il set 15-12, conquistando la vittoria.

“Vincere in un derby fa sempre molto piacere, volevamo una vittoria. Stasera non bastava la tecnica e lo studio, serviva qualcosa in più. Spero che questa tappa serva per proseguire. Prestazione altalenante, ma bene lo stesso. Mercoledì a Offanengo andremo a caccia di punti” commenta il coach Gianfranco Milano.

“Non ero al meglio fisicamente, a causa di un piccolo infortunio alla gamba. Ma ci meritiamo questa vittoria, anche se ci sono stati momenti di difficoltà. La chiave è stata concentrarsi sul nostro gioco, senza farci distrarre da quello che accadeva dall’altra parte” conclude Giorgia Amoruso.

OROCASH PICCO LECCO – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-2 (25-18 20-25 19-25 25-19 15-12)

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 14, Piacentini 11, Moroni 9, Amoruso 34, Atamah 8, Sassolini 3, Napodano (L), Monaco 3, Casari, Mainetti. Non entrate: Gaffuri (L), Severin, Monti. All. Milano.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Grigolo 17, Bernasconi 6, Colombino 25, Baldi, Veneriano 13, Rimoldi, Pericati (L), Longobardi 9, Mazzon 1, Mancastroppa. Non entrate: Taje’, Radice (L), Vigano. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Pasquali, Proietti.

Durata set: 26′, 28′, 30′, 32′, 18′; Tot: 134′. MVP: Amoruso.

Top scorers: Amoruso G. (34) Colombino C. (25) Grigolo L. (17)

Top servers: Longobardi M. (4) Mangani L. (3) Grigolo L. (1)

Top blockers: Piacentini F. (3) Amoruso G. (3) Bernasconi G. (2)