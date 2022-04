Debacle per le grandi di Prima Divisione e le piccole della 4×4. Soddisfazioni per tutte le altre categorie

Vittoria di misura per la Terza Divisione. Ottenuti tre punti anche da U16, U14 e U13, impegnata anche in Coppa U14. Doppia sfida con doppio successo anche per l’U12 Coppa Spring

LECCO – A Pallavolo Picco Lecco gli estremi non piacciono: escono infatti sconfitte dall’ultima giornata di campionato le ragazze di Prima Divisione e le piccole della 4×4. Grande festa invece per le categorie centrali, tutte vittoriose anche se non sempre in maniera schiacciante.

Mancate concentrazione e determinazione in entrambe le squadre battute: la Prima Divisione non brilla contro la Pol. Oratorio Bulciago e gioca una partita sottotono, a differenza delle avversarie che si rivelano performanti soprattutto in difesa. Situazione identica anche per la 4×4: sia contro il Montevolley che con Dream Volley si è vista poca motivazione.

Tra le trionfatrici, vince di misura la Terza Divisione, nonostante parecchi errori evitabili sia in fase di battuta che di ricezione. Dopo due ore di partita e un match point non sfruttato, le biancorosse riescono a chiudere la partita.

Prova di carattere per Under 16 e Under 14, che portano a casa un 3-1 rispettivamente contro la Pol. Veranese e la Volley Calolzio. In particolare l’Under 14 è riuscita a spingere nei momenti decisivi dei set, mentre l’Under 16 ha mostrato una sola piccola incertezza nella terza frazione di gioco, rimettendosi però subito in riga.

Impegnate in Coppa Under 14 le ragazze Under 13, capaci di vincere tutti i set contro l’Ac Pagnano nonostante le assenze, e di non farsi prendere dallo sconforto durante il secondo set quando erano in svantaggio di 8 punti. Successo anche contro la Polisportiva Besanese per 3-0, risultato che fa chiudere imbattuta alla formazione lecchese il girone di ritorno.

Doppio appuntamento con doppio successo per l’Under 12 Coppa Spring, che strappa tre punti importanti durante la sfida contro il Busnago. Ottimo il lavoro fatto sulle alzate. Buona prestazione delle ragazze anche durante la seconda sfida a Correzzana, nonostante un secondo set dove si sono persi troppi palloni facili. Ritrovato il ritmo di gioco nel terzo set, grazie alla continuità dimostrata in attacco e in battuta.

PRIMA DIVISIONE

Pol. Oratorio Bulciago – Picco 3-0

(25-17 25-11 25-16)

TERZA DIVISIONE

Picco Lecco vs Vtb 3-2

(26-24 23-25 25-23 26-28 16-14)

Coppa Under16

Pol.Veranese – Picco Bianca 1-3

(17-25 20-25 25-22 21-25)

Coppa 14

Picco Lecco – Volley Calolzio 3-1

(25-19 25-27 25-23 25-17)

Coppa 14

Picco Lecco – ac Pagnano volley 3-0

(25-22 29-27 25-12)

U13

Polisportiva Besanese – Picco Lecco 0-3

(16-25 12-25 11-25)

U12 coppa spring

Pallavolo picco Lecco – Busnago Orsnge 3-0

(25-13 25-9 25-19)

A. S. D. Volley Correzzana – Pallavolo picco Lecco 1-2

(12-25 25-17 16-25)

4×4 (Lecco)

Picco – Montevolley 1-2

(15-9 8-15 13-15)

Picco – Dream volley 0-3

( 8-15 9-15 13-15)