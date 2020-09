Pallavolo Picco Lecco, concluso il ritiro del settore giovanile

Giornate intense a Punta Marina (Ravenna)

Allenamenti ma anche approfondimento e conoscenza

LECCO – E’ terminato nella giornata di ieri, giovedì 10 settembre, il periodo di ritiro per il settore giovanile della Pallavolo Lecco Alberto Picco. Le squadre del settore giovanile biancorosso, divise in due tranche, si sono susseguite nella bellissima location di Punta Marina (Ravenna) per trascorrere delle giornate che, senza tralasciare gli allenamenti tecnici in palestra, spiaggia e piscina, sono servite alle atlete biancorosse per conoscersi e “fare squadra”.

L’evento, organizzato e realizzato con la collaborazione dello staff della Volley Academy Manù Benelli, ha visto riempire le palestre e le strutture che hanno ospitato le ragazze dapprima i gruppi U13, 14, 15 e 17 (dal 4 al 6 settembre) e poi altri due gruppi U14 e 17 (dal 7 al 10 settembre) guidati dai rispettivi allenatori.

Grande soddisfazione della responsabile del settore giovanile Luisella Milani per

la qualità e varietà delle attività svolte durante la permanenza in ritiro, delle strutture e per la collaborazione con tutto lo staff della Volley Accademy Manù Benelli.

“Sono state giornate ‘solari’ in tutti i sensi. Il bel tempo ha fatto da cornice a questi giorni intensi di allenamenti, ma anche di approfondimento e conoscenza fra le ragazze, lo staff e tutto l’entourage Picco – detto Milani -. Sono molto contenta che la società abbia voluto sfruttare questa opportunità e torniamo a lavorare a Lecco molto motivati e carichi”.