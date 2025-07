Pallavolo Picco Lecco: due giovani promesse pronte a brillare in prima squadra

Le protagoniste sono Gaia Mancastroppa ed Emma Cantamessi

Le atlete si uniscono con determinazione per affrontare la prossima stagione di B1

LECCO – Nuovi volti in casa biancorossa: la Pallavolo Picco Lecco rafforza la sua prima squadra con l’ingresso di due giovani promesse del volley italiano. Si tratta di Gaia Mancastroppa ed Emma Cantamessi, due atlete determinate e talentuose pronte a dare il loro contributo nella prossima stagione.

Gaia Mancastroppa è considerata uno dei talenti emergenti più promettenti tra le palleggiatrici italiane. Classe 2006, è cresciuta nel settore giovanile del Vero Volley, con cui ha esordito in Serie A1, e nella scorsa stagione ha vestito la maglia di Albese.

Nonostante la giovane età, Gaia ha già mostrato notevole maturità e una spiccata visione di gioco: in campo si distingue per lucidità e determinazione, mentre fuori è apprezzata per il suo carattere umile e la sua naturale dolcezza.

A Lecco ritroverà coach Belloni e coach Checchia, che l’hanno seguita nel suo percorso giovanile a Monza. Sono stati proprio loro, racconta Gaia, a cercarla e a trasmetterle fiducia nel valore del progetto B1, convincendola a intraprendere questa nuova avventura.

“Il mio arrivo a Lecco non è stato casuale. Conoscevo già gli allenatori dai tempi del Vero Volley e, quando mi hanno detto che non vedevano l’ora di lavorare con me, ho provato lo stesso entusiasmo – racconta la palleggiatrice biancorossa – Alcune compagne le conosco già, altre le ho affrontate da avversarie. E poi c’è Arianna Lancini, ho giocato contro di lei e le mie coinquiline ad Albese me ne hanno sempre parlato benissimo”.

Gaia passa da un’esperienza in A2 con pochi minuti in campo a una B1 dove sarà protagonista. “Non vedo l’ora di scendere in campo e affrontare con grinta questa nuova sfida” afferma con determinazione.

L’intervista completa di Gaia Mancastroppa: https://www.youtube.com/watch?v=yVJ4H6lQBB8

Arriva da Varese la nuova schiacciatrice biancorossa per la stagione 2025-2026: Emma Cantamessi. Classe 2007, ha militato nell’ultima stagione nel Certosa Volley, disputando sia il campionato U18 che la Serie C, dopo due anni di esperienza in B2 a Busnago.

Nonostante la giovane età, Emma è già al suo quarto anno lontano da casa e si dice pronta ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Lecco. In campo si distingue per la solidità in seconda linea, l’intelligenza tattica e una grande varietà di soluzioni offensive. Il suo servizio è preciso e incisivo. Fuori dal campo, è una ragazza solare, giocosa e molto socievole: una giovane promessa che ha già bruciato diverse tappe.

“Ho tanta voglia di mettermi in gioco e dimostrare tutto il mio valore. Sono determinata a fare squadra e a portare il gruppo il più lontano possibile – racconta con entusiasmo Emma – Affiancherò gli allenamenti allo studio, perché mi sono iscritta al Parini. Non vedo l’ora di vivere questa nuova avventura”.

L’intervista completa di Emma Cantamessi: https://youtu.be/VB7eBD9Y3Uw