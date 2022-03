Ultima giornata di campionato con risultati altalenanti

Sconfitte per Prima e Terza Divisione. Bene quasi tutte le “Under”, trionfo anche per i più piccoli del 4×4

LECCO – Si è conclusa con vittorie schiaccianti ed evidenti sconfitte la scorsa giornata di campionato per Pallavolo Picco Lecco. Battute 3-0 la Prima e Terza Divisione, complici gli errori di troppo sia nei momenti finali dei set che in fase di ricezione. Mancano ancora convinzione e continuità soprattutto nella Prima Divisione, mentre la Terza Divisione ha comunque disputato un buon match contro un’ottima avversaria, mostrandosi in crescendo rispetto alle partite precedenti.

Le sviste in battuta invece non compromettono il successo dell’Under 18, che si aggiudica per 3-0 la sfida contro l’Orobia Robbiate. Fanno l’en plein anche Under 16 Blu e Under 13, più convincente però la prestazione di quest’ultima, mentre l’Under 16 mette in scena una performance appena sufficiente con il Galbiate, lasciando sempre il controllo in mano alle padrone di casa. La squadra resta comunque in lizza per lo scontro di settimana prossima che deciderà il vincitore del girone, restando in scia del Volley Team.

Porta a casa 3 set non senza difficoltà l’Under 14, tenuta sotto pressione da Città di Opera. Sconfitte di misura ma portando in campo una buonissimo gioco le ragazze dell’Under 16 Rossa, che hanno disputato con la seconda in classifica una partita ad armi pari, in cui il gioco di squadra ha fatto la differenza.

Vittoriosi i piccoli di casa su Casatesport, contro il quale riescono ad aggiudicarsi i 3 set con facilità, ed EmmeVi, dove il buon livello delle avversarie li ha stimolati a combattere per ogni palla. Mancato infine un po’ di carattere alla Picco durante la Coppa Under 12 Spring: nei primi due set ci mette la determinazione necessaria, ma nel terzo l’ A. S. D. OSFNSA OGGIONO prendono in mano la situazione portandosi in vantaggio, nonostante la squadra lecchese abbia cercato di non offrire occasioni al team avversario.

PRIMA DIVISIONE

Picco Lecco – Pol. Mandello 0-3

(24-26 22-25 22-25)

TERZA DIVISIONE UNDER 20

Sanda Volley – Picco Lecco: 3-0

(25-19 25-21 25-19)

UNDER 18

Picco Lecco – Orobia Robbiate: 3-0

(25-22 25-13 25-23)

UNDER 16 ROSSA

Volley Segnate 1978 – U16 Picco Rossa: 3-2

(25-18 19-25 25-18 23-25 15-11)

UNDER 16 BLU

Picco Lecco vs Galbiate: 3-0

(25-18 25-21 25-21)

UNDER 14

Picco Lecco – Citta’ di Opera: 3-0

(25-23 27-25 25-20)

UNDER 13

A.s.d osfnsa Oggiono – Picco Lecco: 0-3

(18-25 20-25 20-25)

COPPA UNDER 12 SPRING

Pallavolo Picco Lecco – Asd Osfnsa Oggiono: 1-2

(23-25 25-17 17-25)

4×4

Casatesport – Picco Lecco: 0-3

EmmeVi – Picco Lecco 1-2