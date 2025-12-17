Pallavolo Picco Lecco. Le Iron Girls ribaltano la capolista AEM Solutions Cernusco

Il match si conclude con il risultato di 3 a 2

“Picco c’è, Picco lotta, Picco non si arrende”

LECCO – Le ragazze della Picco Lecco, le Iron Girls della Serie C, hanno disputato un match entusiasmante contro AEM Solutions Cernusco, imponendosi al tie-break per 3-2. “Non era una partita qualunque, dall’altra parte della rete c’era la capolista, imbattuta fino a ieri. Un ostacolo durissimo, che sulla carta sembrava quasi insormontabile. Eppure, alla fine, a scrivere la storia sono state le nostre ragazze” sottolineano dal team.

Il primo set si è trasformato in un vero incubo: troppi errori, disattenzioni e poca incisività. In meno di mezz’ora Cernusco ha chiuso il parziale, costringendo Picco a rincorrere. “Ma lo sport, si sa, è fatto di colpi di scena” spiegano dal team della Picco Lecco.

Dal secondo set in poi la partita cambia volto. La battuta torna a graffiare, l’attacco si fa pungente, la difesa diventa un muro invalicabile. Ogni punto è una battaglia, ogni scambio un pezzo di cuore lasciato sul campo.

Il tie-break è l’emblema della serata: grinta, carattere, identità. Nonostante le assenze pesanti, Brambilla out, Monti a mezzo servizio, Rigamonti e Costa ancora in fase di recupero, le biancorosse trovano dentro di sé la forza per ribaltare i pronostici.

“Alla fine è 3–2, ed è molto più di una vittoria. È un segnale, un messaggio forte e chiaro: Picco c’è, Picco lotta, Picco non si arrende” conclude il coach.

Acciaitubi Picco Lecco – AEM Solutions Cernusco 3–2( 15–25; 25–21; 22–25; 25–20; 15–13)