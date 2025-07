Pallavolo Picco Lecco, Picco, tre giovani promesse pronte a spiccare il volo: Casari, Cavenaghi e Ricci protagoniste nella nuova B1

Tre talenti che incarnano al meglio i valori del club e che hanno già dimostrato di poter reggere il palcoscenico dei grandi

LECCO – La Picco Lecco annuncia tre volti noti ai tifosi, giovani promesse cresciute nel vivaio che nella prossima stagione andranno a rinforzare la rosa della Serie B1. Si tratta di Carola Casari, Sofia Cavenaghi e Sofia Ricci, tre talenti che incarnano al meglio i valori del club e che hanno già dimostrato di poter reggere il palcoscenico dei grandi.

Carola Casari, originaria di Ballabio, ha trovato nella pallavolo la sua vera vocazione, lasciando presto l’ASC Ballabio 1989 per inseguire il sogno biancorosso. Dopo un percorso costellato di impegno e crescita nei campionati d’Eccellenza giovanile, lo scorso anno ha fatto il grande salto in Serie A2, sorprendendo tutti per personalità e rendimento. “La scorsa stagione è stata eccezionale – racconta Carola –. All’inizio c’era paura, ma le mie compagne e gli allenatori mi hanno sempre sostenuta. Ora sono curiosa e certa che si formerà un gruppo incredibile”.

Accanto a lei ci sarà Sofia Cavenaghi, classe 2007 di Erba, che dopo un grave infortunio al ginocchio ha saputo rialzarsi con determinazione, diventando una delle protagoniste della scorsa stagione in Under 18 e Serie C. “Ho accettato la sfida della B1 perché tutti credono in me – confida Sofia –. L’ambiente rimane lo stesso e sarà un’occasione importante per fare il salto di livello. Non vedo l’ora di cominciare”.

Completa il trio Sofia Ricci, nata a Oggiono, che ha brillato per tre anni nella U18 Eccellenza biancorossa, mettendo in mostra non solo qualità tecniche straordinarie ma anche doti umane che l’hanno resa un punto di riferimento imprescindibile del gruppo. Sotto la guida di coach Checchia, Ricci è esplosa nella doppia veste di regista dell’U18 e della Serie C, arrivando a giocare anche in A2 senza alcun timore. “Mi sono divertita e ho affrontato le partite con tranquillità, senza troppa ansia – spiega Sofia –. Ora sta andando tutto alla grande e sono emozionata di iniziare questo nuovo percorso”.

Tre storie diverse ma unite dalla passione per la pallavolo e dai colori biancorossi, pronte a scrivere nuove pagine di sport nella prossima stagione di B1. Per conoscere meglio Carola, Sofia e Sofia, sono già online le loro interviste integrali sui canali ufficiali della società.