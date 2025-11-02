Pallavolo. Picco Lecco sconfitta a Volano

Il match in trasferta si conclude con un 3-1

“Sapevamo che avremmo trovato un’avversaria agguerrita e Volano ha meritato la vittoria”

LECCO – Trasferta amara per Orocash Picco Lecco, che torna da Volano con una sconfitta per 3-1 (25-23, 26-24, 14-25, 25-19) al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di spunti.

La partita si apre con due set equilibrati, giocati punto su punto e decisi nel finale a favore delle padrone di casa. Volano, formazione solida e determinata, sfrutta al meglio le occasioni a disposizione, mostrando una tenuta mentale e tecnica ben superiore a quanto suggerisca la sua posizione in classifica.

“Siamo incappati in una serata storta – ha commentato il coach di Picco Lecco, Federico Belloni – Nei primi due set siamo rimasti pienamente in partita, ma li abbiamo persi entrambi di appena due punti. Sapevamo che avremmo trovato un’avversaria agguerrita e Volano ha meritato la vittoria“.

Nel terzo parziale le biancorosse ritrovano ritmo e lucidità, dominando con autorità e riaprendo il match. Tuttavia, nel quarto e decisivo set è Volano a riprendere il controllo del gioco, imponendosi con determinazione e chiudendo l’incontro, conquistando così i primi punti stagionali.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita dura – ha commentato il secondo allenatore, Giacomo Rigoni – La loro posizione in classifica non rende giustizia al loro reale valore. C’è rammarico, perché non siamo mai riusciti a entrare davvero in partita e non abbiamo rispettato gli obiettivi che ci eravamo prefissati”.

Tra le note positive, il rientro in campo di Federica Ghezzi, libero del Gold Team: “Con il cambio di allenatore non sapevamo cosa aspettarci. Ora sono tornata al 100% e pronta a dare il mio contributo alla squadra“.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che non ridimensiona il percorso di crescita della Picco Lecco, protagonista di un avvio di stagione intenso e ricco di prospettive. Il gruppo è compatto, la voglia di migliorare non manca e il sostegno della tifoseria biancorossa continuerà a farsi sentire, anche nelle serate più complicate.

Il Gold Team guarda avanti, consapevole che ogni passo, anche il più faticoso, fa parte di un percorso più ampio e ambizioso.