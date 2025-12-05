Pallavolo. Picco Lecco U14, U16 e U18 conquistano la Fase Gold dei campionati di Eccellenza

Le tre squadre giovanili si confermano tra le migliori della Lombardia

LECCO – Le formazioni giovanili Officine Melesi U14, Sime Energia U16 e Acciaitubi U18 hanno conquistato l’accesso alla Fase Gold dei campionati di Eccellenza, centrando un risultato di grande prestigio per l’intero settore giovanile.

Un traguardo che rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita del movimento: le tre squadre entrano infatti tra le migliori della regione, confermando la qualità e la continuità del lavoro svolto ogni giorno in palestra.

La qualificazione alla Fase Gold rappresenta un riconoscimento tangibile della solidità del progetto tecnico e della determinazione delle giovani atlete nell’affrontare sfide sempre più impegnative.

A livello lombardo, solo altre tre società possono vantare lo stesso prestigioso risultato: Vero Volley Monza, VBest Bellusco e Visette Volley Settimo Milanese.

Un risultato che conferma la continuità e la solidità del vivaio, capace di alimentare il percorso verso il Gold Team di B1, obiettivo centrale e punto di riferimento per l’intero movimento.

“Ringrazio lo staff per il supporto serio, competente e prezioso offerto alle ragazze, alle quali vanno le congratulazioni mie e di tutti i consiglieri della Picco. Un in bocca al lupo speciale per le prossime fasi, che saranno ancora più stimolanti e impegnative – ha concluso Dario Righetti, presidente Picco Lecco – Mi complimento inoltre con le ragazze per il loro percorso scolastico, portato avanti con ottimi risultati, alcune di loro verranno premiate il 13 dicembre con borse di studio“.