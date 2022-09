Pallavolo PiccoLecco, la prima amichevole della stagione finisce in pareggio

LECCO – Prima amichevole per la Pallavolo Picco Lecco in vista dell’avvio della nuova stagione 2022-2023 prevista per il 23 ottobre. Le ragazze allenate dal coach Gianfranco Milano sono scese sul campo casalingo del centro sportivo Bione sabato alle 19.30 contro la delegazione del Don Colleoni.

Una prima sfida finita in pareggio con il parziale di 2 a 2. Queste le parole del primo allenatore Gianfranco Milano al termine della gara: “Primo appuntamento stagionale con una partita dedicata alla ricerca di equilibri e condizione fisica. Abbiamo lavorato sulle traiettorie d’alzata, muri e difesa. Abbiamo chiesto alle ragazze di concentrarsi sulla gara e su questi aspetti. Quattro buoni set, sicuramente intensi. E’ stata una buona gara. Ho girato un po’ tutte le ragazze e le sensazioni sono sicuramente buone. Continuiamo a lavorare e mercoledì prossimo avremo una nuova amichevole con il Cabiate per valutare altri aspetti”.

PiccoLecco Vs Pallavolo Don Colleoni 2-2 (26-24 25-20 22-25 21-25)