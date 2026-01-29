Pallavolo, sconfitta in Serie D e impresa Under 16 per le Electricity Teens

Fine settimana tra luci e ombre per le Electricity Teens

Ko contro Locate Bergamasco, poi il successo sul campo del Vero Volley

LECCO – Una sconfitta in Serie D e una vittoria destinata a lasciare il segno nel campionato Under 16: è stato un fine gennaio intenso per le Electricity Teens, protagoniste su due fronti diversi ma accomunate da un percorso di crescita che passa anche attraverso risultati contrastanti.

Domenica la squadra impegnata in Serie D ha affrontato SBM-BGreen Locate Bergamasco, formazione esperta che si è imposta per 3-0 (18-25, 24-26, 15-25). Un risultato netto che, come sottolineato dallo staff tecnico, non riflette pienamente l’andamento della gara. Nei primi due set le lecchesi sono rimaste a lungo in partita, mostrando solidità e buone soluzioni di gioco, prima di cedere nel finale del secondo parziale, perso ai vantaggi dopo essere state avanti per gran parte del set.

Al termine dell’incontro, il coach Lorenzo Vergani ha commentato: “Risultato che non dà giustizia alla partita disputata questa sera. Nei primi due parziali le ragazze sono state molto brave a mantenere un buon livello di gioco. Resta il rammarico per non aver concretizzato il secondo set, nel quale, dopo essere state in vantaggio per tutto il tempo, abbiamo perso un po’ di lucidità proprio nei momenti più importanti. Rimane comunque un buon test match in vista dell’impegno infrasettimanale di martedì in Under 16”.

Ed è proprio nel campionato Under 16 che, pochi giorni dopo, è arrivata una vittoria di grande rilievo. Il 27 gennaio la formazione giovanile dell’Electricity Teens ha superato in trasferta il Vero Volley al termine di una gara durata oltre due ore e mezza, combattuta punto a punto e conclusa al tie-break. Un successo maturato grazie alla compattezza del gruppo e alla capacità di gestire i momenti decisivi del match contro una delle realtà più strutturate del panorama lombardo.

La società ha voluto sottolineare il valore del lavoro di squadra e il contributo dello staff tecnico, indicando in Federico Belloni una delle figure chiave di questo percorso di crescita, per l’impatto avuto sul gruppo sotto il profilo tecnico e umano.