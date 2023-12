Pallavolo serie A. Orocash Picco Lecco-Macerata finisce 2-3

Le lecchesi conquistano un punto contro la capolista

Partita conclusa al tie break

LECCO – Orocash Picco Lecco conquista un punto fondamentale contro la capolista Macerata. Nell’anticipo natalizio, il Bione ha ospitato una partita al cardiopalma concluso al tie break .

Picco parte subito con il piede giusto e mette in difficoltà le avversarie, probabilmente ancora influenzate dalla sconfitta della scorsa settimana contro Offanengo. Le padrone di casa propongono un gioco ordinato: buona ricezioni e servizio efficace.

La prima frazione, punto a punto, si chiude a favore di Picco. Il secondo set è una fotocopia del precedente, ma sul finale è Macerata a riportare in equilibrio il match e accendere il pubblico. La qualità di gioco resta notevole da entrambi i lati.

Il terzo set è tutto Picco, le ragazze di Milano chiudono 25-18, amministrando alla perfezione il vantaggio accumulato. Picco porta a casa il primo importante punto contro Macerata.

Blackout Picco nel quarto parziale, Macerata domina il parziale e scappa gestendo il gioco. Dopo due ore di gioco la partita è in equilibrio, ma Picco fatica a riprendere la marcia corretta.

Il tie break è tutto Macerata, le ospiti non lasciano spazio alle Biancorosse.

OROCASH PICCO LECCO tornerà in campo il 28 dicembre sera a Olbia.

Gianfranco Milano: “Per un frangente abbiamo pensato di fare un attimo di più, nel finale siamo arrivati stanchi, per cui la nostra partita è finita a metà del quarto set. Con Macerata è necessario giocare sempre al massimo, il punto ci gratifica molto e siamo sulla strada giusta”

Alice Barbagallo: “Rientrata da L1 e con una super partita, è stato un mese sofferto per non poter aiutare la mia squadra. Affrontavamo la prima della classifica e il punto conquistato è stato molto meritato. Sotto l’albero di Natale vorrei un bottino pieno in casa Olbia-Picco

OROCASH PICCO LECCO-Macerata 2-3

Tabellini:

27-25 21-25 25-18 11-25 6-15