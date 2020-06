Pallavolo Serie B1 Femminile. Confermato coach Milano alla guida della Picco Lecco

La conferma arriva dopo tre stagioni di altissimo livello sulla panchina biancorossa

Coach Milgio: “Cercheremo di approntare una squadra competitiva ed in grado di dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi”

LECCO – Altra importante conferma, tra le fila della Pallavolo Lecco Alberto Picco: alla guida della prima squadra biancorossa, nel prossimo campionato di Serie B1 femminile, ci sarà per un’ altra stagione, la quarta consecutiva, Gianfranco Milano.

Alla guida della formazione Lecchese, coach Milano, è reduce da tre stagioni disputate ad altissimo livello, tecnico e di gioco vantando una promozione dalla Serie B2 alla Serie B1, un campionato sfumato solamente in semifinale playoff e una stagione, l’ ultima interrotta, lasciando in sospeso una partecipazione alla Coppa Italia e un primato in classifica.

A Gianfranco va sicuramente il grande merito di aver sempre saputo costruire una squadra competitiva e, prima di tutto, unita con obiettivi condivisi.

Queste le prime parole di Gianfranco Milano dopo il rinnovo con la società:

“Dopo la mezza stagione, conclusa come tutti sanno, non era facile ripartire. La Pallavolo Picco Lecco, per non deludere i propri sostenitori, ha deciso di ripresentarsi ai nastri di partenza della B1 con grande entusiasmo e determinazione.

Ciò non poteva lasciarmi indifferente e la mia adesione al progetto Picco 2020/21 è stata, quindi, spontanea ed immediata. Cercheremo di approntare una squadra competitiva ed in grado di dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi!

Sarà un anno difficile per tanti motivi e per questo avremo bisogno dell’aiuto di tutti, sia dentro che fuori dal campo!! Forza Picco!!”.