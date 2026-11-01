Pallavolo, serie B1. Orocash Picco Lecco lotta ma cede a Crema: 3-0 per l’Enercom Fimi

Terza giornata del campionato di Serie B1 femminile

LECCO – Trasferta senza punti per l’Orocash Picco Lecco, superata dall’Enercom Fimi Crema CR con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-22, 25-22) nella terza giornata del campionato di Serie B1 femminile.

Un risultato che non racconta completamente l’andamento della gara. Le biancorosse sono infatti rimaste a contatto con le padrone di casa in tutti e tre i set, chiusi sempre oltre quota 20, dimostrando carattere e la volontà di restare in partita fino alle battute finali di ogni parziale.

“Sicuramente alle ragazze è stato chiesto di mettere un mattoncino alla volta a livello di attenzione e passione. Questo è stato fatto e hanno provato a ripartire con tenacia”, commenta coach Mauro Tettamanti. “La partita ha visto tre set chiusi sopra il 20, purtroppo ci sono ancora cali nella qualità del gioco che incidono nei momenti importanti”.

Dal punto di vista statistico, l’Orocash Picco ha costruito molto in fase offensiva, totalizzando addirittura più attacchi delle avversarie (128 contro 109), senza però riuscire a trasformare il volume di gioco in punti decisivi. A fare la differenza sono stati soprattutto il muro e la maggiore continuità di Crema nei momenti chiave del match.

Tra le note positive della serata spiccano i 15 punti di Giulia Patasce, miglior realizzatrice lecchese, e la prova della giovane libera classe 2010, protagonista di una prestazione di personalità in seconda linea. “Il nostro libero è stata molto brava”, sottolinea Tettamanti.

Il tecnico guarda già avanti: “Stiamo lavorando molto sulle situazioni di sei contro sei per ricreare le azioni di gara e migliorare alcuni meccanismi. Serve pazienza, ma dobbiamo continuare nel nostro percorso per fare il salto di qualità”.

L’attenzione è ora rivolta al prossimo appuntamento, uno scontro diretto che vedrà l’Orocash Picco tornare davanti al proprio pubblico. “La prossima settimana ci aspetta una gara importante in casa. Sarà una settimana di lavoro intenso per arrivare pronti all’appuntamento”, conclude l’allenatore.

Per la formazione lecchese la sconfitta di Crema lascia indicazioni utili su cui lavorare, ma anche la consapevolezza di poter giocare alla pari per lunghi tratti contro un’avversaria che ha saputo essere più concreta nei momenti decisivi.

QUI IL TABELLINO DELLA PARTITA