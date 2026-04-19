Pallavolo. Splendida vittoria in trasferta per la Picco Lecco

Prestazione solida in tutti i fondamentali e una gestione lucida dei momenti chiave dei set

Con questa vittoria le lecchesi restano agganciate alla parte alta della classifica

LECCO – Orocash Picco Lecco torna contro la Promoball Sanitars Brescia con un successo pieno e meritato: un 3-0 netto, costruito con ordine, continuità e la giusta determinazione in un pomeriggio insolito per orario e atmosfera, ma affrontato con grande maturità. Dovevano essere tre punti e tre punti sono stati, frutto di una prestazione solida in tutti i fondamentali e di una gestione lucida dei momenti chiave dei set, chiusi 25–16, 25–20 e 25–21.

La squadra di Federico Belloni ha saputo adattarsi rapidamente al ritmo della gara giocata nel pomeriggio, trovando equilibrio anche con le rotazioni introdotte nel secondo e terzo parziale. “I recuperi ci sono stati nel secondo e terzo set con assetti diversi che hanno consentito rotazioni. Il fatto di giocare di giorno è stato particolare, ma in poco tempo ci siamo adeguati”, ha commentato il tecnico a fine partita, soddisfatto della risposta del gruppo.

Tra le note più positive spicca la prova di Maddalena Rolando, oggi impiegata nel ruolo di attaccante: una scelta che ha portato qualità in battuta e incisività in attacco, i fondamentali in cui Martina riesce a esprimere al meglio la sua personalità tecnica. La sua continuità ha dato ritmo alla squadra nei momenti in cui serviva allungare o ricucire.

Buona anche la tenuta del sistema di ricezione, che ha permesso alla regia di distribuire con ordine e mantenere un attacco efficace, soprattutto dopo ricezione positiva. La squadra ha mostrato compattezza, attenzione e una crescita evidente nella gestione delle situazioni di cambio palla.

Con questa vittoria la Picco resta agganciata alla parte alta della classifica. Mancano quattro partite alla fine della regular season: il quarto posto rimane distante, ma il gruppo sta dimostrando carattere, continuità e una qualità di gioco che permette di affrontare questo finale con serenità e ambizione. Le ragazze stanno facendo molto bene e si godranno ogni gara con la consapevolezza di potersi giocare ogni occasione fino all’ultimo pallone.