Pallavolo. Stefano Lullia torna alla Picco Lecco come secondo allenatore

LECCO – Stefano Lullia sarà il nuovo secondo allenatore della Pallavolo Lecco Alberto Picco e affiancherà coach Gianfranco Milano nella prossima stagione, che vedrà la compagine lecchese di nuovo ai nastri di partenza del campionato nazionale di Serie B1 Femminile.

“È un gradito ritorno quello che va a completare lo staff tecnico biancorosso”, fanno sapere dalla società biancorossa.

Dopo le ultime due annate trascorse come Direttore Tecnico alla Pallavolo Gonzaga Milano, Lullia ritorna sulla sponda lecchese del lago dove in passato ha già ricoperto il ruolo di allenatore nel settore giovanile biancorosso e quello di scoutman per la prima squadra: un innesto importante che siamo certi possa rivelarsi fondamentale per l’apporto tecnico e gestionale che sicuramente saprà portare a tutto il Team.

“Felicissimo. Quando sono stato chiamato per affiancare coach Milano sulla panchina della prima squadra, non ci ho pensato molto ed ho accettato questa grande responsabilità fa sapere Lullia – I rapporti con la Pallavolo Picco Lecco non si sono mai interrotti negli ultimi anni, conosco molto bene i valori umani e sportivi di questa Società e della Dirigenza. Senza perdere tempo, abbiamo iniziato subito a lavorare, insieme alla Dirigenza, alla costruzione della squadra. Sono convinto che sarà un’altra annata estremamente difficile, ma questo non fermerà la voglia di lottare per raggiungere i massimi obiettivi sportivi”.