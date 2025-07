Pallavolo. Tre nuove giocatrici entrano nella rosa della Picco Lecco

Alessandra Crevenna, Carola Tesoro e Gaia Genovese

Un potenziamento mirato per affrontare al meglio la nuova stagione

LECCO – Prosegue il viaggio alla scoperta delle nuove giocatrici della squadra B1 della Pallavolo Picco Lecco, con l’arrivo della centrale Alessandra Crevenna, dell’attaccante Carola Tesoro e di Gaia Genovese.

Alessandra Crevenna arriva direttamente dal Volley Bergamo: nata nel 2006 a Ponte San Pietro, a pochi chilometri da Lecco, si avvicina fin da giovanissima al mondo della pallavolo. Cresce nel vivaio del Volley Bergamo, una realtà storica che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la pallavolo di alto livello. Con la società orobica percorre tutto il settore giovanile fino a esordire nella “pallavolo dei grandi” in serie B2.

Purtroppo, un grave infortunio la costringe a interrompere prematuramente la stagione, bloccando momentaneamente il suo percorso di crescita. Proprio dalla città manzoniana Alessandra ha deciso di ripartire: non ha ancora avuto modo di giocare con le nuove compagne né di conoscere i nuovi allenatori.

“Conoscevo la Picco ma non avrei mai immaginato di venire qui a giocare – commenta Alessandra – Poi il mio ex allenatore mi ha indirizzata per questa squadra. Sono già entusiasta nella mia scelta“.

Qui l’intervista completa di Alessandra Crevenna.

Un altro importante innesto per la Picco Lecco è Carola Tesoro. Cresciuta nel settore giovanile del Verovolley, è un’attaccante potente e determinata, con un background di esperienze sia a livello nazionale, con due stagioni in serie B2, sia internazionale.

Quando mette piede sulla sabbia, Carola si trasforma in una moderna Wonder Woman. Ha già conquistato il titolo di Campionessa Italia U18 di beach volley, guadagnandosi inoltre la maglia azzurra nella Nazionale U20 di beach volley.

“Sicuramente il beach e la pallavolo sembrano simili, ma sono completamente diversi. Il fatto di essere in due, secondo me, aiuta molto a scoprire i propri punti di forza e a uscire dalle difficoltà perché sei tu e te stessa e la tua compagna, non c’è nessun altro, non puoi cambiare, non puoi fare niente. Quindi secondo me mi ha aiutato molto a crescere da questo punto di vista – continua Carola – quanto alla nostra squadra conosco già alcune ragazze perché ex compagne e altre incontrate sui campi”.

Qui l’intervista completa di Carola Tesoro.

Infine, l’ultimo acquisto per la squadra lecchese è Gaia Genovese. Nata nel 2007 a Verona, Gaia è arrivata a sedici anni all’Imoco, una delle realtà più prestigiose del volley italiano, con cui ha conquistato il titolo nazionale Under 18, laureandosi campionessa d’Italia.

E non solo, ha già indossato la maglia azzurra, partecipando a raduni e competizioni con la nazionale giovanile italiana. Esperienze preziose che le hanno insegnato molto, ma che per lei rappresentano solo l’inizio. Gaia ha raccontato di aver scelto Lecco perché è convinta che sia il luogo ideale per proseguire la sua crescita e compiere quel salto di qualità che tutte le giovani atlete sognano.

“Ho sempre sentito parlare bene di questa società, anche perché avevo delle mie amiche che hanno giocato qua l’anno scorso, tra cui Giorgia Amoruso – conclude Gaia – Attendo con impazienza l’inizio della stagione”.

Qui l’intervista completa di Gaia Genovese.