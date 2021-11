Pallavolo. Tutto pronto per la sfida Picco Lecco vs Volley 2.0 Crema

Coach Milano: “La squadra sta bene e il morale è ottimo”

LECCO – La Picco Lecco, 3^ in classifica, torna sul campo di casa e affronta le temibili avversarie del Volley 2.0 Crema attualmente posizionate al 9° posto.

La sfida è in programma per domani, sabato, alle 20.30 al centro sportivo “Al Bione” sesta giornata del campionato di serie B1, Girone B.

Il clima è dei migliori dopo le vittorie delle ultime settimane, come conferma anche il coach Milano: “La squadra sta bene e il morale è ottimo. Per domani il sestetto sarà tutto disponibile. Obiettivo centrale: mantenere il ritmo per tutta la durata dei vari set, evitando i cali nella parte centrale del set della scorsa settimana. Le avversarie sono una compagine davvero giovane e ben strutturata, una squadra capace alla prima giornata di fermare le temibili avversarie dell’Offanengo. Dovremo essere brave noi nel lasciare meno spazio possibile. Il Crema è formato da molte giovani, cresciute insieme, che formano un organico coeso”.

Sugli spalti spazio a famiglie e tifosi, con il pubblico che può prenotare il posto previa registrazione, al seguente indirizzo: https://www.imstiv.it/pallavolopiccolecco/PrenotaPosto.asp