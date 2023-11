Pallavolo. Una Picco Lecco rimaneggiata non passa a Cremona

LECCO – Finisce 3 a 1 per le padrone di casa dell’Esperia Cremona, con Orocash Picco Lecco che cede 25 a 13 nel primo set, si riprende nel secondo pareggiando (16-25) ma nei due set successivi è Cremona che ha la meglio archiviando il match con un 25-20 e 25-22.

Le padrone di casa proseguono così il proprio cammino e vivono almeno per una notte da capolista, del girone B di Serie A2 a pari punti con Montecchio.

Contro una Orocash Picco falcidiata dalle assenze e colpita dall’infortunio di Gaia Badalamenti all’inizio del secondo set, le tigri gialloblù si prendono altri tre punti grazie alla prova da MVP di Veronica Taborelli, a referto con 24 punti ed il 43% in attacco.

Sugli scudi per Cremona anche Sofia Ferrarini, autrice di 15 punti di cui 5 a muro. Spicca anche la ricezione gialloblù che si attesta sul 65% di positiva di squadra (Gamba e Rossini all’80%, Piovesan al 60%). Per Picco, da incorniciare le prove di Zojzi (21 punti), Salinas (15), Piacentini e Caneva con 12 punti, ben orchestrate da Rimoldi in regia.

“Non siamo partite col piede giusto, nel primo set abbiamo sofferto molto. Nel secondo ci siamo riprese poi c’è stato l’infortunio di Gaia Badalamenti, oltre ad aver già indisponibili Barbagallo e Conti, quindi per il coach oggi non è stato facile gestire la situazione. Abbiamo cercato di combattere ma alla fine non abbiamo raggiunto neanche un punto” ha commentato Matilde Frigerio.

Per a Picco Lecco prossimo impegno domenica prossima in quel di San Giovanni in Marignano.