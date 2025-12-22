Pallavolo. Vittoria per Picco Lecco contro Cortina Express Imoco

Il match si conclude con il risultato di 3 a 1

LECCO – Una serata da incorniciare per l’Orocash Picco Lecco, capace di espugnare uno dei campi più ostici del campionato battendo la Cortina Express Imoco per 3-1 (25-23, 17-25, 24-26, 21-25). Un successo che va ben oltre il punteggio finale: una prova di maturità, identità e crescita, conquistata contro una squadra dalla grande fisicità e in un palazzetto dove uscire con punti in tasca è impresa per pochi.

L’avvio di gara è in salita: nel primo set Lecco fatica a trovare ritmo e continuità, pagando un approccio non ottimale, come sottolineerà anche lo staff tecnico, e consentendo all’Imoco di prendere il comando.

Dal secondo parziale, però, il copione cambia radicalmente. La Picco ritrova ordine, aggressività e lucidità, alzando il livello del gioco e rendendolo più fluido ed efficace. Il 17-25 rimette tutto in discussione e infonde fiducia alle biancorosse, protagoniste nel terzo set di un punto a punto intensissimo, risolto soltanto ai vantaggi. Quel 24-26 rappresenta la svolta emotiva dell’incontro: Lecco acquisisce piena consapevolezza, gestisce con maturità i momenti chiave e nel quarto set chiude con determinazione, mettendo in cassaforte tre punti di enorme valore.

Federico Belloni, allenatore dell’Orocash Picco Lecco, analizza la prestazione con grande lucidità: “L’approccio non è stato dei migliori, non possiamo permetterci di iniziare le partite con questo atteggiamento. Dal secondo set in poi, però, è stata una bella partita, ma dobbiamo entrare prima nel match. Queste ragazze, pur essendo giovani, rappresentano il futuro della pallavolo italiana, un vero vivaio per la Nazionale. Abbiamo vinto in un palazzetto dove in molti hanno perso: sono tre punti pesantissimi“.

A confermare la difficoltà e il peso specifico del successo è anche Matilde Frigerio, protagonista di una prova solida e di grande esperienza: “È stata una vittoria sofferta per 3-1, una partita complicata, fatta di alti e bassi. Siamo partite con il freno a mano tirato, poi dal secondo set ci siamo ritrovate. La nostra esperienza è stata determinante: sapevamo di affrontare una squadra molto fisica, ma una volta prese le misure siamo riuscite a imporre il nostro gioco”.

Le parole di Frigerio fotografano alla perfezione l’andamento del match: un avvio contratto, seguito da una crescita progressiva, fino alla piena consapevolezza e gestione dei momenti decisivi.

Cortina Express Imoco – Orocash Picco Lecco 1-3 (25-23; 17-25; 24-26; 21-25)