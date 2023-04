Pallavolo, vittoria piena per la Picco Lecco a Perugia

La trasferta delle lecchesi si chiude per 3 set a zero

Il coach: “Chiuso il girone di andata, ci prepariamo per i ritorni”

PERUGIA – Orocash Picco Lecco trionfa a Perugia. Ottima prestazione delle lecchesi impegnate domenica pomeriggio nella trasferta in terra umbra. Picco parte in difficoltà, ma poi ritrova il giusto ritmo e conquista 3 punti fondamentali in ottima salvezza.

Le padrone di casa partono bene, mettendo a dura difficoltà le ospiti (7-4). Le Lecchesi rincorrono per cercare l’equilibrio ma la fatica è evidente. La situazione migliora a metà del set (13-11) quando le biancorosse provano a invertite il trend. Il finale è tutto della Picco che conquista così il primo set (22-25).

Il secondo parziale è tutto biancorosse con le ragazze allenate da coach Milano che gestiscono il set. Si chiude 15-25. Il terzo set vede Picco sempre davanti fino a metà parziale (13-18). Nel finale Perugia si fa sotto, complice qualche turnazione nelle fila biancorosse (21-22). Picco chiude set e partita sul 22-25.

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco: “Sapevamo di incontrare una squadra con voglia di dimostrare ancora qualcosa. Primo set giocato punto a punto dopo un inizio timido, mentre nel finale abbiamo avuto l’allungo decisivo. Secondo set è stato giocato con molta più convinzione e terzo avviato benissimo con un piccolo calo nel finale. Il risultato è stato raggiunto, conquistando un punteggio pieno. Siamo sicuramente contenti. Abbiamo chiuso il girone di andata e quindi ci prepariamo in queste due settimane per i ritorni. Ci sarà da battagliare su tutti i campi, non dobbiamo mollare e puntare alla salvezza”.

Pallavolo Perugia-Pallavolo Picco Lecco 0-3 (22-25 15-25 22-25)