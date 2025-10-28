Pallavolo. Weekend di alti e bassi per le giovanili della Picco Lecco

Serie C in rimonta con le Iron Girls, Serie D mantiene buone prestazioni nonostante la sconfitta

LECCO – Un weekend di emozioni contrastanti per le formazioni giovanili della Picco Lecco, impegnate nei campionati di Serie C e Serie D. Da un lato, le Iron Girls di coach Maria Luisa Checchia hanno ottenuto una vittoria di grande valore contro Scanzorosciate; dall’altro, le giovanissime della Serie D hanno dovuto cedere il passo al Volley 27, mostrando comunque segnali promettenti per il futuro.

La seconda vittoria stagionale della Picco Lecco in Serie C arriva al termine di una partita intensa e piena di colpi di scena. Le biancorosse, guidate da coach Checchia, hanno saputo ribaltare il punteggio più volte, grazie a una prestazione corale di altissimo livello.

“Un risultato inaspettato, ma dal grande valore – commenta raggiante l’allenatrice – Siamo state bravissime a portare a casa tre punti fondamentali contro una squadra coriacea ed esperta. Far valere il nostro gioco in casa era uno degli obiettivi principali: sabato sera ci siamo riuscite e ne sono davvero orgogliosa”.

Tra le protagoniste indiscusse, il centrale Maddalena Brambilla ha regalato una prestazione da incorniciare: devastante a muro e in attacco, precisa nelle alzate, efficace in difesa e micidiale al servizio. Ottima prova anche per la palleggiatrice Pellecchia e per Alessia De Felice, spesso decisiva anche in fase offensiva.

Il tabellino finale registra i 19 punti di Noemi Monti, efficacemente supportata in attacco da Sofia Cavenaghi. Da sottolineare anche la prima convocazione in Serie C di Sara Piazza, classe 2010, ulteriore conferma della crescita del vivaio biancorosso.

Acciaitubi Picco – Scanzorosciate 3-0 (25-22, 25-23, 25-19)

Serata sfortunata per le ragazze della Serie D, allenate da Belloni e Vergani, che non sono riuscite a impensierire le bergamasche del Volley 27. La Sime Energia Picco Lecco ha pagato l’inesperienza e alcune assenze importanti, tra cui Odobez e Anghilieri, impegnate con l’Under 18 Eccellenza.

Nonostante il risultato finale, positivo l’atteggiamento mostrato nel primo e nel terzo set, in cui le Electrocity Teens hanno lottato fino all’ultimo punto, cedendo di soli tre punti.

Prossimo impegno per la Serie D contro Motta Visconti Milano: le biancorosse torneranno in campo con grinta e determinazione.

Sime Energia Picco Lecco – Volley 27: 0-3 (21–25, 12–25, 22–25)