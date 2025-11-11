Pallavolo. Weekend di emozioni per le giovanili della Picco Lecco

Iron Girls in festa, Electricity Teens in crescita

LECCO – Un fine settimana intenso per le squadre giovanili di Picco Lecco, impegnate nei campionati di Serie C e Serie D. Due partite, due storie diverse, ma un filo comune: la crescita costante di un progetto sportivo che valorizza talento, carattere e spirito di squadra.

Le ragazze dell’Acciaitubi Picco Lecco hanno regalato al pubblico una prestazione da brividi, imponendosi 3-2 contro la temibile formazione del Lemen Volley (22-25, 28-26, 25-17, 17-25, 15-9). Dopo un avvio complicato, le biancorosse hanno saputo ribaltare l’inerzia del match grazie alla grinta di Cavenaghi, alla solidità difensiva di Rebecca Toppio e alla leadership di capitan Monti.

Una vittoria che conferma il carattere d’acciaio delle Iron Girls e rilancia con forza le loro ambizioni nel campionato di Serie C.

Meno fortunata la domenica mattina della Sime Energia Picco Lecco, sconfitta 0-3 dallo Smart Service Limbiate Volley (11-25, 23-25, 19-25). Una prestazione sottotono, come ha sottolineato coach Lorenzo Vergani, che ha evidenziato l’importanza di maggiore coesione e spirito di squadra: “Solo quando le ragazze comprenderanno che l’unione fa la forza, potremo esprimere il vero potenziale di questo gruppo”.

Nonostante la sconfitta, il cammino delle Electricity Teens resta promettente: ogni passo, anche il più difficile, contribuisce alla loro crescita. Due risultati opposti, ma un’unica direzione: lavorare, migliorare, credere. Le squadre giovanili di Picco Lecco continuano a incarnare con orgoglio i valori del club, dentro e fuori dal campo.

