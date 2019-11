Panathlon Club Lecco, Francesco Calvetti eletto nuovo presidente

In Canottieri le elezioni del presidente e del nuovo direttivo per il biennio 2020-2021

Francesco Calvetti ‘erede’ di Benedetti alla guida del Panathlon

LECCO – Francesco Calvetti è il nuovo presidente del Panathlon Club Lecco. Lo ha stabilito

l’assemblea elettiva che si è riunita martedì sera presso la sede della Canottieri Lecco per il rinnovo delle cariche sociali.

Calvetti, professore universitario al Politecnico e da tre anni socio Panathlon, succede a Riccardo Benedetti che ha guidato il sodalizio per due mandati consecutivi (il massimo previsto dallo Statuto del sodalizio). Il nuovo presidente ed il nuovo consiglio entreranno ufficialmente in carica a partire dal 1° febbraio prossimo.

Con il Presidente compongono il consiglio che avrà il compito di guidare il Club per il biennio 2020/2021: Riccardo Benedetti (in qualità di Past President),Luigi Baggioli, Marco Cariboni, Francesco Castelletti, Claudio Invernizzi, Ruggero Lietti, Andrea Mauri, Alfredo Redaelli, Dario Righetti ed Enrico Rossi.

“Per me – ha detto Benedetti rivolto all’assemblea – è stato un onore l’aver potuto rappresentare tutti voi. Quattro anni fa mi avete eletto e dopo due anni la speranza che la vostra fiducia in me fosse stata ben riposta è stata confermata. Credo che in questi quattro anni sia stato fatto un buon lavoro, le nostre conviviali sono state tutte molto interessanti, grandi personaggi, e non mi riferisco alla fama bensì ai valori che hanno portato, sono passati di qui. In ogni conviviale si è respirato un clima di grande amicizia e cordialità e mi auguro che questo possa portare all’ingresso di altri soci che consentano al Club di crescere”.

Benedetti ha poi ricordato il 50esimo anniversario del Club, gli eventi e le iniziative quali la Grande Sfida, il protocollo d’intesa siglato con il Comune di Lecco e il gemellaggio con i Panathlon della Regione Insubria, e rivolto un pensiero affettuoso ai soci che sono mancati citando i due a cui era più legato, cioè Renato Corbetta e Augusto Teli.

“L’obiettivo del Club – ha concluso il presidente uscente – ritengo debba essere quello di aprirsi sempre più alla città e al territorio, coinvolgendoli il più possibile”.

È toccato quindi al neoeletto presidente Calvetti salutare l’assemblea: “Sono davvero emozionato di questa possibilità, sono uno dei soci più recenti e guidare il Club è

per me un onore. In realtà – ha sottolineato – non mi piace la parola guida perché il lavoro che svolgiamo è comunque sempre fatto in modo collegiale. Credo che il nostro impegno sia quello di riavvicinarci ai club vicini sul territorio, promuovere eventi e iniziativa. Chiedo per questo il contributo di tutti i soci, ognuno di voi è libero di proporre idee. Grazie ancora a tutti per l’opportunità”.

Dopo le elezioni si è svolta la tradizionale conviviale del Club che martedì sera ha visto ospite l’assessore allo Sport Roberto Nigriello che ha illustrato ai presenti i lavori di riqualifica parziale del Centro Sportivo Bione (seguirà articolo).