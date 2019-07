Paracanoa. Kwadzo Klokpah convocato per i mondiali

L’atleta della Canottieri Lecco sarà in Ungheria a fine agosto

Il derviese si giocherà anche il pass per le prossime Olimpiadi

LECCO – C’è anche un lecchese tra gli atleti convocati per partecipare ai Campionati del Mondo di Paracanoa in programma a Szeged, in Ungheria, dal 21 al 25 agosto.

E’ grande la soddisfazione in casa Canottieri Lecco per la convocazione in maglia azzurra di Kwadzo Klokpah che veste i colori blucelesti. Nativo del Ghana, è stato adottato da una famiglia di Dervio quando aveva solo 11 anni. La comunicazione ufficiale del posto nella squadra azzurra è arrivata ieri, 30 luglio, direttamente da Roma.

“Vale la pena rammentare che i primi sei miglior tempi andranno a gareggiare alle prossime Olimpiadi” hanno ricordato dalla società.