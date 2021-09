Paraolimpiadi. Questa notte Kwadzo Klokpah cerca la finale olimpica

Partenza alle tre del mattino italiane

“Voglio arrivare alla fine dando più di quanto richiesto”

TOKYO – Nella notte italiana il derviese Kwadzo Klokpah sarà in acqua per le qualificazioni del KL3 200 metri. L’atleta della Canottieri Lecco dovrà dare il massimo per cercare di ottenere un posto in finale.

Il programma della Paracanoa vede tutte le imbarcazioni effettuare le qualificazioni nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 settembre 2021. Il turno di Klokpah arriverà alle ore 3.00. Nel caso il derviese riuscisse a passarlo, le semifinali sarebbero il giorno seguente, alle ore 3.12, la finale poco più di un’ora dopo, a partire dalle 4.44.

Ricordiamo che Klokpah – il primo derviese della storia a partecipare a un’olimpiade – ha ottenuto la chiamata olimpica proprio all’ultimo minuto, usufruendo di un pass speciale, ed è giunto a Tokyo in ritardo rispetto ai suoi compagni di squadra.

“Io mi sento molto tranquillo, durante gli allenamenti eseguiti qui sul campo sono riuscito ad adattarmi abbastanza bene alla canoa, che non la solita con cui faccio tutte le gare – dichiara Klokpah – Il campo gara è molto volubile a causa del vento che gira ogni momento, ma essendo lariano sono abituato a queste condizioni”.

Per quanto riguarda la gara, l’atleta della Canottieri ha le idee chiare. “L’obiettivo non è quello di giocare di strategia, ma di uscire dal blocco e arrivare alla fine sapendo di aver dato più di quanto richiesto”.

KL3 200 metri