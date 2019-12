Parte da Calco il campionato regionale Csi di cross

Trofeo Dario Tavola in palio nella prima regionale

CALCO – Con la Virtus Calco, che festeggia il 60° anniversario di fondazione, in cabina di regia domenica mattina partirà il campionato regionale griffato Centro Sportivo Italiano e lo farà con la disputa della prima delle tre giornate previste, le altre due saranno al 26 gennaio a Nuova Olonio e a chiudere al 16 febbraio a Villa Guardia, tappe obbligate per chi successivamente volesse partecipare dal 3 al 5 aprile alla finale nazionale.

Oltre ad avere valenza regionale, per le società del comitato di Lecco, le gare saranno valide anche come seconda giornata del campionato provinciale trofeo “Centro Commerciale Meridiana”, partito a metà novembre sui prati di Pasturo e con i campioni italiani in carica del Cs Cortenova già in fuga grazie al largo successo sul Team Pasturo. A Calco i valsassinesi però dovranno guardarsi dall’attacco dei giallo verdi del Gp Santi Nuova Olonio capaci negli anni precedenti di vincere il gran premio nazionale per più anni consecutivamente.

Primi a partire saranno gli Esordienti femminili con 1 giro da 800m; a concludere la lunga mattinata di gare saranno poco dopo mezzogiorno gli Amatori B, Veterani A e B maschili che dovranno percorrere 3 giri grandi per un totale di 5400m.

Alla fine della fase agonistica, ci saranno le premiazioni con i primi tre delle 22 categorie in gara a salire sul podio per ritirare il premio e anche le prime 10 società con la vincitrice a ritirare il trofeo dedicato a Dario Tavola scomparso prematuramente alcuni anni fa.