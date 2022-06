Pattinaggio. I giovani del Sala Galbiate a Cremona per i campionati italiani in pista

La squadra lecchese è giunta al 32° posto tra le 64 società presenti

GALBIATE – Una trasferta importante per una decina di giovani atleti (8-11 anni) del Sala Galbiate che, dal 17 al 19 giugno, hanno partecipato ai campionati italiani in pista a Cremona validi per il trofeo Bruno Tiezzi. Circa 200 gli atleti in pista per la gara più importante della stagione con la società Sala Galbiate che si è piazzata al 32° posto su 64 società presenti.

Sempre domenica scorsa, al Trofeo Ernesto Mantegazza di Parabiago, l’atleta Vittoria Pizzini ha concluso con un bel 2° posto nella maratona Allieve sulla distanza di 21.000 metri. Un week-end di soddisfazioni, quindi, per il Sala Galbiate.