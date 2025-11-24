Peccati guida la nuova maggioranza alla Canottieri Lecco dopo il voto

Eletti i nove consiglieri: cinque alla lista Peccati e quattro alla corrente Cariboni

LECCO – Canottieri Lecco ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo al termine di una consultazione che ha fatto registrare 764 votanti su circa 1.300 aventi diritto. Le schede con i risultati sono state pubblicate sul sito della storica società sportiva lecchese. Dalla tornata elettorale è emersa una nuova maggioranza composta da cinque consiglieri riconducibili alla lista guidata da Michele Peccati (attuale sindaco di Malgrate), risultato il più votato del suo schieramento con 342 preferenze. Il più votato in assoluto resta Marco Cariboni, storico presidente con 394 voti alla guida dalla seconda lista in corsa.

Composizione del nuovo Consiglio Direttivo

I nove posti disponibili sono stati così ripartiti:

Eletti lista Peccati (5):

Michele Peccati – 342 voti

Alfonso Rusconi – 322

Giacomo Ugolini – 321

Claudio Anderis – 309

Davide Meles – 307

Eletti lista Cariboni (4):

Marco Cariboni – 394 voti

Davide Cosentino – 361

Maddalena Medici – 312

Giuseppe “Baffo” Banfi – 311

Il nuovo Consiglio eleggerà a scrutinio segreto il presidente nella sua prima seduta. L’orientamento interno indica Peccati come prossimo presidente succedendo a Marco Cariboni. Il nuovo Consiglio resterà in carica per il prossimo biennio.