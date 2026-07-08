Pedrazzini confermato nel Consiglio Federale FIGC: rappresenterà l’Area Nord

Il consigliere ha ricevuto il sostegno unanime dei sei Comitati Regionali dell’Italia settentrionale designati dalla Lega Nazionale Dilettanti

MILANO – Sergio Pedrazzini continuerà a rappresentare l’Area Nord nel Consiglio Federale della FIGC. La conferma è arrivata nell’ambito delle designazioni della Lega Nazionale Dilettanti, dopo il sostegno unanime dei sei Comitati Regionali dell’Italia settentrionale chiamati a indicare il proprio candidato.

La rielezione è stata ratificata nel primo Consiglio Federale del nuovo mandato, riunitosi il 1° luglio, pochi giorni dopo l’assemblea elettiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 22 giugno.

Per il calcio dilettantistico del Nord si tratta di una scelta all’insegna della continuità. Pedrazzini manterrà infatti il proprio ruolo all’interno dell’organo di governo della FIGC in un momento di particolare rilievo per il movimento, chiamato a confrontarsi con le sfide organizzative e istituzionali dei prossimi anni.

La designazione è maturata in una fase particolare per la Lombardia. L’assemblea del Comitato Regionale dell’8 maggio non aveva infatti raggiunto il quorum, impedendo alle società lombarde di esprimere un indirizzo assembleare e di trasmettere le proprie indicazioni elettorali in vista dell’appuntamento nazionale.

Negli ultimi anni il lavoro portato avanti in seno alla Lega Nazionale Dilettanti ha consentito di rafforzare la rappresentanza territoriale, restituendo alla Lombardia un peso elettorale proporzionato alla consistenza del suo movimento calcistico. La regione è così tornata ad avere undici delegati assembleari.

Un traguardo costruito attraverso il confronto tra i Comitati Regionali e la governance della Lega Nazionale Dilettanti, un percorso che ha accompagnato il calcio dilettantistico nella ripartenza dopo la pandemia e nell’attuazione della riforma dello sport.

La conferma di Pedrazzini garantisce così continuità alla presenza del Nord Italia nel Consiglio Federale e assicura alle società dilettantistiche un riferimento diretto all’interno dell’organo che governa il calcio italiano.